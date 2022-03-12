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Глава "Роскосмосу" закликав зняти санкції проти РФ і пригрозив падінням МКС

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Росія, Субота 12 березня 2022 13:34
Глава "Роскосмосу" закликав зняти санкції проти РФ і пригрозив падінням МКС Фото: Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (roscosmos.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін закликав від Заходу зняти санкції щодо Росії. За його словами, санкції можуть порушити роботу російських космічних кораблів, які обслуговують міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рогозіна в Telegram.

Глава "Роскосмосу", який активно підтримує війну Росії проти України, заявив, що від санкцій може постраждати російський сегмент станції, що допомагає скорегувати її орбіту. Він додав, що в результаті 500-тонна конструкція "впаде в море або на сушу", і опублікував карту місць можливого падіння МКС.

"Цю карту склали американські астрономи, сперечаючись зі мною. Але по ній якраз видно, що найменшу небезпеку руйнування МКС представляє саме Росії. А ось населенню інших країн, в тому числі тим, ким керують "пси війни", варто задуматися над ціною ініційованих ними санкцій проти Роскосмосу", - підкреслив він.

Глава &quot;Роскосмосу&quot; закликав зняти санкції проти РФ і пригрозив падінням МКС

Раніше ми повідомляли, що США вводять санкції проти прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, його дружини і дітей.

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