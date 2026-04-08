Крах договоренностей? Иран ударил по союзникам США через считанные часы после перемирия

Последствия атак в регионе

Как сообщили СМИ, об обстрелах своей территории сообщили ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия. В Объединенных Арабских Эмиратах системы ПВО отражали удары баллистических и крылатых ракет.

Из-за падения обломков вспыхнул пожар на газовом комплексе Habshan в Абу-Даби, работа объекта временно приостановлена. В результате инцидента пострадали три человека.

В Кувейте зафиксировано попадание в нефтяные объекты и электростанции, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре. Военные страны заявили о перехвате 28 беспилотников.

В Бахрейне из-за падения обломков в районе Ситры повреждены дома и ранены двое граждан.

Удар по стратегическому нефтепроводу

По данным источников, атаке подверглась насосная станция нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии. Эта артерия является критически важной для королевства, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход заблокированного Ормузского пролива.

Предварительно известно, что удар был осуществлен дроном.

Иранское государственное телевидение подтвердило проведение операций, назвав их "ответом на бомбардировку иранских нефтяных объектов". В то же время в Пакистане, где должны состояться переговоры, призывают стороны к сдержанности.

"Я искренне и горячо призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль", - заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

Эксперты предполагают, что атаки могут быть следствием децентрализации иранского военного командования.

"Нарушение перемирия могут быть просто "свободной цепью" в коммуникации той части военного командования страны. Есть надежда, что существует дипломатический путь", - отметил корреспондент Малик Трайна.