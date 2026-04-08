Крах договоренностей? Иран ударил по союзникам США через считанные часы после перемирия

Несколько стран Персидского залива подверглись ракетным ударам и атакам беспилотников со стороны Ирана через несколько часов после объявления двухнедельного перемирия между Тегераном и Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera, и Financial Times и заявление премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа.
Как сообщили СМИ, об обстрелах своей территории сообщили ОАЭ, Кувейт, Бахрейн и Саудовская Аравия. В Объединенных Арабских Эмиратах системы ПВО отражали удары баллистических и крылатых ракет.
Из-за падения обломков вспыхнул пожар на газовом комплексе Habshan в Абу-Даби, работа объекта временно приостановлена. В результате инцидента пострадали три человека.
В Кувейте зафиксировано попадание в нефтяные объекты и электростанции, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре. Военные страны заявили о перехвате 28 беспилотников.
В Бахрейне из-за падения обломков в районе Ситры повреждены дома и ранены двое граждан.
По данным источников, атаке подверглась насосная станция нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии. Эта артерия является критически важной для королевства, поскольку позволяет экспортировать нефть в обход заблокированного Ормузского пролива.
Предварительно известно, что удар был осуществлен дроном.
Иранское государственное телевидение подтвердило проведение операций, назвав их "ответом на бомбардировку иранских нефтяных объектов". В то же время в Пакистане, где должны состояться переговоры, призывают стороны к сдержанности.
"Я искренне и горячо призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль", - заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Эксперты предполагают, что атаки могут быть следствием децентрализации иранского военного командования.
"Нарушение перемирия могут быть просто "свободной цепью" в коммуникации той части военного командования страны. Есть надежда, что существует дипломатический путь", - отметил корреспондент Малик Трайна.
Напомним, только 7 апреля США и Иран заявили о прекращении огня на две недели, чтобы наработать полноценное мирное соглашение после длительного конфликта.
Глава Пентагона Пит Гегсет объяснял, что Тегеран был вынужден пойти на этот шаг, поскольку Вашингтон определил военные цели на острове Харг, которые иранская сторона не могла защитить.
В то же время в США сразу предупредили, что не исключают возобновления боевых действий и новых ударов, если условия перемирия будут нарушены.
Параллельно с этим активную фазу операции "Рев льва" продолжает Израиль, который недавно провел самую масштабную атаку на объекты "Хезболлы" в Ливане, уничтожив штабы террористов в гражданских кварталах за считанные минуты.
На фоне этих событий Тегеран уже пригрозил США выходом из соглашения о прекращении огня. Иранская сторона назвала удары по Ливану прямым нарушением договоренностей и заявила, что не будет соблюдать режим "тишины", если атаки Израиля будут продолжаться.