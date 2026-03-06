Захват инкассаторов "Ощадбанка": МИД вызвал на ковер венгерского дипломата
И.о. временного поверенного в делах Венгрии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной стал захват украинских инкассаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Венгерскому дипломату в ходе визита донесли, что Украина считает такие действия неправомерными и требует немедленного консульского допуска к задержанным инкассаторам, их немедленного освобождения, а также возвращения государственного имущества.
"Захват заложников и воровство имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности, инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов", - добавили в ведомстве.
В МИД отметили, что попытка венгерского правительства втянуть Украину в свою избирательную кампанию неприемлема. Украина рассчитывает, что Венгрия вернется к конструктивному руслу сотрудничества.
Захват инкассаторов
Напомним, ранее венгерские спецслужбы захватили семь работников "Ощадбанка" и груз наличных денег (40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота). Машины банка направлялись из Австрии в Украину.
Деньги были доставлены на территорию Антитеррористического центра Венгрии, а доступ украинских консулов к инкассаторам заблокирован.
Официальный Будапешт обосновал действия якобы "подозрением в отмывании денег".
При этом украинская сторона назвала инцидент "государственным бандитизмом" и захватом заложников.