Захват инкассаторов "Ощадбанка": МИД вызвал на ковер венгерского дипломата

И.о. временного поверенного в делах Венгрии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной стал захват украинских инкассаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Венгерскому дипломату в ходе визита донесли, что Украина считает такие действия неправомерными и требует немедленного консульского допуска к задержанным инкассаторам, их немедленного освобождения, а также возвращения государственного имущества.

"Захват заложников и воровство имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности, инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов", - добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что попытка венгерского правительства втянуть Украину в свою избирательную кампанию неприемлема. Украина рассчитывает, что Венгрия вернется к конструктивному руслу сотрудничества.