Українська сторона готова завтра пропускати людей через КПВВ "Новотроїцьке"

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Раніше бойовики "ДНР" оголосили, що 7 липня будуть пропускати людей через КПВВ в двосторонньому порядку

В українських прикордонників немає ніякої інформації про плани бойовиків відновити пропуск людей через КПВВ "Новотроїцьке". Якщо з боку терористів "ДНР" відновиться пропуск громадян через контрольний пункт, то прикордонники будуть готові до оформлення та пропуску людей.

Про це РБК-Україна повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Можу зазначити, що КПВВ "Новотроїцьке" на підконтрольній української влади території рішенням командувача ООС функціонує. Тому якщо люди почнуть прибувати на цьому напрямку, то прикордонники готові до оформлення громадян відповідно до законодавства", - розповів Демченко.

Зараз українські прикордонники готові до пропуску українців через три пункти пропуску: "Маринка", "Новотроїцьке" і "Станиця Луганська". Втім, бойовики пускають людей тільки через КПВВ "Станиця Луганська", блокуючи перетин лінії розмежування через інші два пункти.

"На напрямку "Мар'їнки" і "Новотроїцького" такий пропуск поки не здійснюється представниками незаконних збройних формувань. Водночас минулого тижня був один день, коли бойовики здійснили пропуск значної кількості громадян, попередньо перед цим склавши списки, хто хотів перетнути лінію розмежування. Після цього пропуск там не здійснювався", - додав він.

Прикордонники відзначили, що відновлення роботи КПВВ знаходиться в компетенції керівництва ООС.

"Є ще три КПВВ. Але державна прикордонна служба приймає рішення. Якщо командування ООС прийме рішення про відкриття іншого пункту пропуску, відповідно прикордонники будуть готові пропускати", - пояснили в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше бойовики "ДНР" оголосили, що 7 липня будуть пропускати людей через КПВВ "Новотроїцьке". При цьому особам з пропискою в ОРДО буде заборонено виїжджати на підконтрольну Україні територію.

Також РБК-Україна писало, що напередодні окупанти погрожували Україні відкрити пропуск через лінію розмежування лише в односторонньому порядку.

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Автор: Анастасия Светлевская