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Бойовики завтра знову відкриють КПВВ в Донецькій області. Але є умови

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 16:42
Бойовики завтра знову відкриють КПВВ в Донецькій області. Але є умови
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Людям з пропискою в "ДНР" виїзд на територію України буде заборонений

На контрольному пункті в'їзду-виїзду "Оленівка" (КПВВ "Новотроїцьке" з української сторони) на Донбасі будуть пропускати українців в обидві сторони. При цьому бойовики терористичної організації "ДНР" диктують умови для перетину лінії розмежування.

Про це повідомляє інформаційне агентство терористів "ДАН".

Як наголошується, пропуск громадян будуть здійснювати з 9:00 до 18:00 на в'їзд і виїзд тільки 7 липня і за наступними правилами:

  • Для в'їзду на окуповану територію Донецької області необхідно дозвіл так званого "Міжвідомчого оперативного штабу" бойовиків;
  • Для виїзду з ОРДО необхідно мати реєстрацію (прописку) на території України або підконтрольній їй частині Донецької області. Це означає, що людям з пропискою в окупованих районах виїзд на територію України буде заборонений;
  • Всі прибулі з України підлягають обов'язковій обсервації тривалістю не менше 14 днів в медустановах терористів "ДНР"

Нагадаємо, напередодні окупанти погрожували Україні відкрити пропуск через лінію розмежування лише в односторонньому порядку.

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі блокують рух через пункти пропуску "Мар'їнка" і "Новотроїцьке". Поки єдиним КПВВ, який працює, є "Станиця Луганська".

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ДонбасКПВВ
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