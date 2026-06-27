КПИ возвращает обучение офлайн: кто теперь будет ходить на пару очно и при каких условиях

Главное: Приоритет КПИ : сегодня офлайн-обучение в университете "базируется" на вопросе безопасности - наличии мест в укрытиях корпусов и общежитий.

: сегодня офлайн-обучение в университете "базируется" на вопросе безопасности - наличии мест в укрытиях корпусов и общежитий. Смешанная форма : большинство образовательных программ предусматривают от 30% до 50% офлайн-предметов, но лабораторные работы студенты должны отрабатывать исключительно очно.

: большинство образовательных программ предусматривают от 30% до 50% офлайн-предметов, но лабораторные работы студенты должны отрабатывать исключительно очно. Гибкое расписание : для удобства выборочные дисциплины (философия, психология, риторика и т.д.) вынесены в отдельный "онлайн-день", чтобы студенты не тратили время на дорогу в университет.

: для удобства выборочные дисциплины (философия, психология, риторика и т.д.) вынесены в отдельный "онлайн-день", чтобы студенты не тратили время на дорогу в университет. Особенности профессии : подход зависит и от специальности - например, факультет электроники и Институт аэрокосмических технологий стремятся к максимальному очному обучению.

: подход зависит и от специальности - например, факультет электроники и Институт аэрокосмических технологий стремятся к максимальному очному обучению. Ситуация с IT: несмотря на нежелание некоторых студентов-айтишников ездить на пары из-за работы, КПИ настаивает на офлайне для будущих специалистов (в частности, благодаря увеличению количества мест в укрытии).

Кому и когда в КПИ нужно ходить на пары очно

"Первое, от чего мы отталкиваемся - безопасность", - сообщил ректор.

Он объяснил, что университет имеет квоты по количеству мест в укрытиях корпусов и общежитий.

"Наша нынешняя политика - максимальное введение офлайна. Но мы не можем просто директивно приказать всем выйти, не обеспечив убежищами", - констатировал эксперт.

Учитывая такую ситуацию, факультетам предлагают варианты.

"Скажем, делить обучение на смены. Большие лекционные потоки из соображений безопасности мы в корпуса не выводим, но лабораторные работы - студенты должны отрабатывать исключительно в оффлайне", - рассказал Мельниченко.

В целом, по его словам, в КПИ:

24 факультета и института;

106 кафедр.

"Руководители на местах анализируют свои программы и определяют приоритетные дисциплины", - отметил руководитель вуза.

При этом большинство образовательных программ имеют от 30% до 50% предметов именно офлайн.

"Такая смешанная форма позволяет балансировать. Например, выборочные дисциплины общеуниверситетского каталога (философию, риторику, психологию личности и другие предметы для развития soft skills) мы выносим в один конкретный день, который студенты проходят онлайн - чтобы не ездить туда-сюда", - поделился Мельниченко.

Он сообщил также, что "есть факультеты, которые принципиально настроены на максимальный оффлайн".

"Это тот же факультет электроники или Институт аэрокосмических технологий", - отметил ректор.

Кроме того, университет столкнулся "с интересным феноменом среди айтишников".

"Многие студенты уже со второго курса подрабатывают в IT-компаниях, неплохо зарабатывают и не хотят тратить время на дорогу", - объяснил руководитель вуза.

То есть не университет, а сами студенты выступали против офлайна.

"Но мы все равно настояли на своем. Как это так: КПИ - флагман IT-образования, а студенты будут сидеть дома", - рассказал Мельниченко.

Чтобы вернуть студентов к обучению, на крупнейшем факультете информатики и вычислительной техники (ФИВТ), где учится 3 500 студентов (а это - как целый отдельный университет), за год подготовили укрытие сначала на 300, а затем еще на 500 человек.

"Теперь, когда у факультета есть убежище на 800 мест, они могут гибко балансировать расписанием и учиться в офлайне", - подытожил ректор КПИ.