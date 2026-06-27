КПИ возвращает обучение офлайн: кто теперь будет ходить на пару очно и при каких условиях

Цель КПИ сегодня - максимальное введение офлайн-обучения. Однако для этого недостаточно просто "приказать" всем студентам прийти на пары.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.
Главное:
"Первое, от чего мы отталкиваемся - безопасность", - сообщил ректор.
Он объяснил, что университет имеет квоты по количеству мест в укрытиях корпусов и общежитий.
"Наша нынешняя политика - максимальное введение офлайна. Но мы не можем просто директивно приказать всем выйти, не обеспечив убежищами", - констатировал эксперт.
Учитывая такую ситуацию, факультетам предлагают варианты.
"Скажем, делить обучение на смены. Большие лекционные потоки из соображений безопасности мы в корпуса не выводим, но лабораторные работы - студенты должны отрабатывать исключительно в оффлайне", - рассказал Мельниченко.
В целом, по его словам, в КПИ:
"Руководители на местах анализируют свои программы и определяют приоритетные дисциплины", - отметил руководитель вуза.
При этом большинство образовательных программ имеют от 30% до 50% предметов именно офлайн.
"Такая смешанная форма позволяет балансировать. Например, выборочные дисциплины общеуниверситетского каталога (философию, риторику, психологию личности и другие предметы для развития soft skills) мы выносим в один конкретный день, который студенты проходят онлайн - чтобы не ездить туда-сюда", - поделился Мельниченко.
Он сообщил также, что "есть факультеты, которые принципиально настроены на максимальный оффлайн".
"Это тот же факультет электроники или Институт аэрокосмических технологий", - отметил ректор.
Кроме того, университет столкнулся "с интересным феноменом среди айтишников".
"Многие студенты уже со второго курса подрабатывают в IT-компаниях, неплохо зарабатывают и не хотят тратить время на дорогу", - объяснил руководитель вуза.
То есть не университет, а сами студенты выступали против офлайна.
"Но мы все равно настояли на своем. Как это так: КПИ - флагман IT-образования, а студенты будут сидеть дома", - рассказал Мельниченко.
Чтобы вернуть студентов к обучению, на крупнейшем факультете информатики и вычислительной техники (ФИВТ), где учится 3 500 студентов (а это - как целый отдельный университет), за год подготовили укрытие сначала на 300, а затем еще на 500 человек.
"Теперь, когда у факультета есть убежище на 800 мест, они могут гибко балансировать расписанием и учиться в офлайне", - подытожил ректор КПИ.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" после начала полномасштабной войны сначала полностью перешли на онлайн-обучение, однако впоследствии вернулись в аудитории.
Кроме того, мы объясняли, почему в КПИ ощутимо не хватает физиков и химиков и реально ли "спасти" эти профессии.
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