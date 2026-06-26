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Дешевле, чем в Гарварде. Названы самые дорогие и самые дешевые специальности в КПИ

11:08 26.06.2026 Пт
4 мин
Сколько придется заплатить за год обучения на бакалавриате и есть ли "скидки"?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Дешевле, чем в Гарварде. Названы самые дорогие и самые дешевые специальности в КПИ Стоимость обучения зависит от специальности, которую выбирает студент (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сегодня КПИ держит "объективную цену" на обучение. Однако сумма за год может существенно отличаться, ведь она зависит от выбранной специальности.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.

Главное:

  • Формирование "ценника": на стоимость обучения в университете влияют и зарплаты преподавателей, и общая инфляция, и образовательное направление.
  • Риски "экономии": низкая цена за год может свидетельствовать о том, что с обучением "что-то будет не так".
  • Ситуация в КПИ: минимальная стоимость обучения на бакалавриате стартует от 50 000 гривен, хотя за некоторые специальности платить придется и до 80 000 гривен.
  • Социальная поддержка: в университете действует много компенсационных программ для льготных категорий студентов.

Влияет ли стоимость обучения на его качество

"Если университеты относятся к процессу добросовестно, то в этом году стоимость обучения должна была подняться абсолютно у всех", - констатировал эксперт.

Он напомнил, что в январе выросла оплата труда научно-педагогических работников.

"Для бюджетных мест это поднятие компенсирует государство - при принятии бюджета на 2026 год Верховная Рада заложила на это средства. Но если мы говорим о контрактниках, то зарплату преподавателей нужно закладывать в стоимость обучения", - объяснил ректор.

Следовательно, "если какое-то заведение не поднимает цены", это, по его мнению, "вызывает вопрос".

"Этакий университетский популизм и не совсем добросовестная конкуренция", - отметил Мельниченко.

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Он добавил, что помимо зарплат, растет также индекс инфляции.

При этом государство пытается урегулировать рынок индикативными ценами.

"Меня в этой ситуации волнует другое: пока мы держим объективную цену, некоторые заведения бессовестно демпингуют", - признал глава КПИ.

В то же время он сообщил, что родителям абитуриентов или студентов необходимо понимать: "Если они видят подозрительно низкий ценник, университет вынужден на чем-то экономить".

"Как правило, экономят на качестве образования. То есть просто имитируют образовательный процесс. Низкая цена - это всегда маркер того, что с учебой что-то будет не так", - констатировал ректор.

Наша политика – максимальное введение офлайн обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ Низкая стоимость обучения может влиять на его качество (инфографика: РБК-Украина)

Какие специальности в КПИ самые дорогие и наоборот

"В этом году минимальная стоимость обучения на бакалавриате в КПИ стартует от 50 000 гривен", - рассказал Мельниченко.

Он уточнил, что это преимущественно "инженерные специальности, которые не относятся к конъюнктурным".

При этом самые дорогие направления обучения доходят до 70 000 - 80 000 гривен в год.

"Магистратура - стоит еще дороже", - добавил ректор "Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского".

Согласно его информации, ценовая политика в вузе сейчас - примерно такая:

  • прикладная механика, материаловедение или химическая инженерия - стоят около 50 000 гривен;
  • направления IT и кибербезопасность - стартуют от 65 000 гривен и доходят до 80 000 гривен;
  • гуманитарные специальности - также выходят за 60 000 гривен и держатся на уровне 70 000 гривен.

"Если перевести это в евровалюту, то та же прикладная механика - это чуть меньше 1000 евро в год. Разумеется, в Гарварде или вообще в США - совсем другая ценовая политика, но мы - существенно дешевле западных вузов", - заметил Мельниченко.

При этом инженеры КПИ, по его мнению, "по уровню квалификации - абсолютно сравнимы с их".

"Поэтому я не считаю, что для качественного образования это дорого", - поделился глава вуза.

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Как вуз поддерживает льготные категории студентов

Мельниченко признал, что нельзя не учитывать современные реалии жизни.

"Продолжается война и доходы людей могут падать. Хотя, если взять среднюю зарплату по Киеву, то за два месячных оклада вполне можно обеспечить год обучения в КПИ", - рассказал он.

При этом в университете, по словам чиновника, действует много компенсационных программ.

Так, например, по специальным квотам часто поступают:

  • участники боевых действий;
  • дети ветеранов.

"Если же они попадают на контракт, мы делаем все возможное, чтобы при первом случае перевести их на бюджетные места, которые освобождаются в течение года", - поделился ректор.

Такой же приоритет, по словам Мельниченко, имеют внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и другие льготные категории.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит экономическое образование и в каких вузах - самый дешевый контракт.

Кроме того, мы объясняли, сколько стоит выучиться на врача и где это можно сделать дешевле.

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Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Наша политика – максимальное введение офлайн-обучения: Анатолий Мельниченко, ректор КПИ