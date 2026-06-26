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Как отдельная квартира: ректор КПИ раскрыл цены на семейные общежития

07:34 26.06.2026 Пт
3 мин
Правда ли, что мест для проживания студентам сегодня хватает?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Как отдельная квартира: ректор КПИ раскрыл цены на семейные общежития У КПИ есть семейные общежития как для преподавателей, так и для студентов (фото иллюстративное: Getty Images)
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Университет формирует личность не только через обучение, но и через социализацию - там не только находят верных друзей, но и влюбляются и создают семьи. В КПИ для студенческих семей есть даже специальные семейные общежития.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.

Главное:

  • Хватает ли мест: имеющихся общежитий КПИ сегодня вполне достаточно для нужд студентов и преподавателей, поэтому новое строительство не планируется.
  • Приоритеты: вуз планирует сосредоточиться на модернизации - прежде всего, улучшении энергоэффективности и инклюзивности как общежитий, так и учебной среды.
  • Жилье для семей: у университета есть специальные семейные общежития, где пара может жить отдельно, почти как в однокомнатной квартире.
  • Стоимость: проживание в семейном общежитии стоит студентам около 3-4 тысяч гривен в месяц, что значительно дешевле аренды жилья в других местах.

Хватает ли студентам КПИ общежитий

Руководитель вуза рассказал, что некоторые вещи передаются "в наследство", поэтому сейчас "приходится "разруливать" проблемы, которые накопились ранее".

"Одно из общежитий фактически функционировало и было сдано в эксплуатацию с рядом нерешенных проблем. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы привести его в порядок: унормировать вопросы с водоснабжением и энергохозяйством", - поделился Мельниченко.

В то же время он напомнил, что у КПИ есть "давно сформированный, самодостаточный комплекс":

  • 35 корпусов;
  • 21 общежитие;
  • спортивная и культурно-художественная инфраструктура.

"Этих площадей полностью хватает для наших нужд, поэтому строить что-либо новое нет никакого смысла", - сообщил ректор.

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Другой вопрос, по его словам, состоит в том, что "нужно модернизировать то, что есть".

"Мы точно планируем проекты, которые позволят сделать общежития и учебную среду лучше и эффективнее - прежде всего с энергоэффективной точки зрения и с точки зрения инклюзивности", - объяснил чиновник.

Сколько платят студенты за семейные общежития

Мельниченко напомнил, что "университет формирует личность не только через обучение, но и через социализацию".

"Здесь находят верных друзей, влюбляются и создают семьи... Кстати, для студенческих семей у нас есть специальные семейные общежития", - рассказал ректор КПИ.

Там, по его словам, "пара может комфортно жить фактически как в однокомнатной квартире".

Как отдельная квартира: ректор КПИ раскрыл цены на семейные общежитияУниверситет формирует личность не только через обучение (инфографика: РБК-Украина)

"Насколько помню, в семейном общежитии для студентов, потому что есть еще для работников, (стоимость проживания, - Ред.) около 3-4 тысяч гривен в месяц", - отметил глава вуза.

Он добавил, что - это гораздо меньше, чем арендовать жилье где-то в другом месте.

"И здесь - ты прямо на территории университета живешь. Тебе 10 минут пройти фактически до любого корпуса. И у тебя все есть. Кухня, санузел - все свое, индивидуальное", - подытожил Мельниченко.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоили общежития в 2025 году (в университетах Киева, Львова, Харькова и Днепра).

Кроме того, мы объясняли, какова ситуация с общежитиями в Государственном университете "Киевский авиационный институт" и можно ли заселиться жителям столицы.

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