Как отдельная квартира: ректор КПИ раскрыл цены на семейные общежития
Университет формирует личность не только через обучение, но и через социализацию - там не только находят верных друзей, но и влюбляются и создают семьи. В КПИ для студенческих семей есть даже специальные семейные общежития.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.
Главное:
- Хватает ли мест: имеющихся общежитий КПИ сегодня вполне достаточно для нужд студентов и преподавателей, поэтому новое строительство не планируется.
- Приоритеты: вуз планирует сосредоточиться на модернизации - прежде всего, улучшении энергоэффективности и инклюзивности как общежитий, так и учебной среды.
- Жилье для семей: у университета есть специальные семейные общежития, где пара может жить отдельно, почти как в однокомнатной квартире.
- Стоимость: проживание в семейном общежитии стоит студентам около 3-4 тысяч гривен в месяц, что значительно дешевле аренды жилья в других местах.
Хватает ли студентам КПИ общежитий
Руководитель вуза рассказал, что некоторые вещи передаются "в наследство", поэтому сейчас "приходится "разруливать" проблемы, которые накопились ранее".
"Одно из общежитий фактически функционировало и было сдано в эксплуатацию с рядом нерешенных проблем. Нам пришлось приложить немало усилий, чтобы привести его в порядок: унормировать вопросы с водоснабжением и энергохозяйством", - поделился Мельниченко.
В то же время он напомнил, что у КПИ есть "давно сформированный, самодостаточный комплекс":
- 35 корпусов;
- 21 общежитие;
- спортивная и культурно-художественная инфраструктура.
"Этих площадей полностью хватает для наших нужд, поэтому строить что-либо новое нет никакого смысла", - сообщил ректор.
Другой вопрос, по его словам, состоит в том, что "нужно модернизировать то, что есть".
"Мы точно планируем проекты, которые позволят сделать общежития и учебную среду лучше и эффективнее - прежде всего с энергоэффективной точки зрения и с точки зрения инклюзивности", - объяснил чиновник.
Сколько платят студенты за семейные общежития
Мельниченко напомнил, что "университет формирует личность не только через обучение, но и через социализацию".
"Здесь находят верных друзей, влюбляются и создают семьи... Кстати, для студенческих семей у нас есть специальные семейные общежития", - рассказал ректор КПИ.
Там, по его словам, "пара может комфортно жить фактически как в однокомнатной квартире".
Университет формирует личность не только через обучение (инфографика: РБК-Украина)
"Насколько помню, в семейном общежитии для студентов, потому что есть еще для работников, (стоимость проживания, - Ред.) около 3-4 тысяч гривен в месяц", - отметил глава вуза.
Он добавил, что - это гораздо меньше, чем арендовать жилье где-то в другом месте.
"И здесь - ты прямо на территории университета живешь. Тебе 10 минут пройти фактически до любого корпуса. И у тебя все есть. Кухня, санузел - все свое, индивидуальное", - подытожил Мельниченко.
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