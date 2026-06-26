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Важны для восстановления. В КПИ заявили об остром дефиците физиков и химиков

12:28 26.06.2026 Пт
3 мин
Реально ли "спасти" эти профессии и что для этого нужно?
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова
Важны для восстановления. В КПИ заявили об остром дефиците физиков и химиков Ученые нужны в разных сферах (фото иллюстративное: Getty Images)
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Сегодня в Украине ощутимо не хватает физиков и химиков. Эти направления обучения остаются недооцененными и среди абитуриентов КПИ, хотя спрос на этих специалистов в разных сферах - на самом деле немалый.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина ректор Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Анатолий Мельниченко.

Главное:

  • Кадровый дефицит: в Украине не хватает квалифицированных химиков и физиков, хотя потребность в них есть во всех сферах - от промышленности до технологий безопасности.
  • "Корень" проблемы: из-за нехватки школьных знаний и устаревших стереотипов об этих специальностях молодежь выбирает другие профессии, боясь сложностей обучения.
  • Как исправить: необходима комплексная поддержка школьного образования, повышение квалификации учителей и изменение имиджа ученого в обществе на более успешный.
  • Миссия ученых: химики и физики создают технологии очистки воды, помогают с разработками безопасности и защитой страны, поэтому их роль в будущем восстановлении - немалая.

Где сегодня нужны химики и физики

Эксперт рассказал, что сегодня химических инженеров в университете - однозначно не столько, сколько хотелось бы.

"Объем специалистов по химической инженерии, который может поглотить Украина, намного больше, чем готовится сейчас", - констатировал глава КПИ.

Он отметил, что такие специалисты "нужны повсюду":

  • от индустрии красоты;
  • до строительства (где нужны лучшие строительные смеси и т.п.).

Такая же ситуация, по словам Мельниченко, и с физиками.

"Есть и классическая физика, например в харьковском университете Каразина... Но есть и прикладная физика", - напомнил он.

Сейчас это - "несколько десятков человек".

"И это, я считаю, мало для воспроизведения профессии. Маловато для того, что нужно в целом", - поделился ректор КПИ.

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Он добавил, что это на самом деле - комплексная проблема.

"Я много о ней говорю на разных встречах, интервью, на конференциях. Проблема актуальна и для Европы или Британии - из-за цифровизации и других факторов. А у нас - она усилена войной", - сообщил чиновник.

Что нужно, чтобы ситуация изменилась

Мельниченко рассказал, что повлиять на такую ситуацию на самом деле можно.

Прежде всего, по его мнению, необходимо "поддерживать школы и учителей".

"Если ребенка еще в школе не "инфицировали" любовью к физике или химии, он сюда не придет из страха не понять материал", - объяснил глава университета.

Следовательно, первый шаг, по его словам:

  • поддержка школ;
  • усиление подготовки учителей.

"Во-вторых, нужно менять восприятие образа ученого в обществе", - констатировал чиновник.

Он вспомнил при этом голливудские фильмы, где ученый, "спасающий мир от коллапса" - это "успешная и умная личность, а не какой-то "ботан".

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Мельниченко отметил, что именно эти люди сегодня:

  • спасают страну от российского нашествия;
  • создают передовые технологии безопасности, кибербезопасности;
  • создают технологии очистки воды.

"Наш Центр технологий чистой воды работает над этим. Ведь доступ к воде - глобальная проблема. Даже до оккупации на Донбассе всегда были проблемы с водой. И именно химики должны создавать технологии ее очистки или опреснения", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали о кадровых потерях - сколько украинских ученых выехало за границу.

Кроме того, мы объясняли, как изменили финансирование науки в Украине - кто получит больше миллиона и особые льготы.

Читайте также, как война повлияла на науку в Украине в целом.

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