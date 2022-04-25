У Рівненській ОВА підтвердили три влучання ракет РФ, жертв вдалося уникнути

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram-канал очільника Рівненської області.

Три ворожі ракети, за словами Коваля, влучили в залізничну інфраструктуру в Здолбунівському районі. Голова ОВА вкотре закликав мешканців Рівненщини не розповсюджувати фото та відео руйнувань.

"Виїхав на місце події. Жертв немає. Один працівник має легке ушкодження. Пошкоджені вікна і дахи близько 20 прилеглих будинків. Оцінюємо збитки. З жителями працюють психологи", – написав Коваль.

На території області вже відновили рух пасажирських поїздів. Роботи з подолання наслідків ракетного удару наразі тривають.