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Ракетні обстріли у Вінницькій області: загинули 5 осіб, 18 поранені

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Вінницька область, Понеділок 25 квітня 2022 15:48
Ракетні обстріли у Вінницькій області: загинули 5 осіб, 18 поранені Фото: у Вінницькій області через обстріли загинули 5 осіб (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетних обстрілів Жмеринки і Козятина (Вінницька область) загинули 5 осіб. Ще 18 людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Зазначається, що Росія завдала ракетних ударів по об'єктах транспортної інфраструктури. За попередніми даними, жертвами стали 5 осіб, ще 18 поранені.

Управління СБУ у Вінницькій області відкрило кримінальні провадження за ч. 3 ст. 110 ККУ (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Нагадаємо, зранку 25 квітня російські окупанти атакували західні та центральні регіони України. Зокрема, під ракетні удари потрапили Вінницька, Львівська та Рівненька області.

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