Козловський розповів про очікування від старту чемпіонату УПЛ 23 серпня

"Початок чемпіонату - це ще один крок до нашої перемоги. Показати, що навіть у такі важкі часи українці є сильною, вольовою нацією, яка дуже любить футбол. Тому, я думаю, цього очікують не тільки футболісти й президенти клубів, а й всі уболівальники", - заявив функціонер "Руху".

Він також повідомив, що футбольна спільнота ще в очікування нових правил, які мають бути забезпеченні під час проведення матчів. Поки що кожен клуб готується самостійно.

"Але ми точно готові грати в футбол. Готові грати в критичних умовах, навіть під ракетними обстрілами. У футбол ми точно будемо грати, точно не здамося, точно будемо гідно тримати спортивний фронт", - додав Григорій Козловський.

Григорій Козловський на базі Академії "Руху" (фото: РБК-Україна)