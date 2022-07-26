Козловський розповів про очікування від старту чемпіонату УПЛ 23 серпня

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський розповів про очікування від старту Української Прем'єр-ліги (УПЛ), яка має розпочатися 23 серпня. За його словами, українські клуби готові грати навіть в критичних умовах.
Про це Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Початок чемпіонату - це ще один крок до нашої перемоги. Показати, що навіть у такі важкі часи українці є сильною, вольовою нацією, яка дуже любить футбол. Тому, я думаю, цього очікують не тільки футболісти й президенти клубів, а й всі уболівальники", - заявив функціонер "Руху".
Він також повідомив, що футбольна спільнота ще в очікування нових правил, які мають бути забезпеченні під час проведення матчів. Поки що кожен клуб готується самостійно.
"Але ми точно готові грати в футбол. Готові грати в критичних умовах, навіть під ракетними обстрілами. У футбол ми точно будемо грати, точно не здамося, точно будемо гідно тримати спортивний фронт", - додав Григорій Козловський.
Нагадаємо, новий сезон футбольної Української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня 2022 року - на День Державного прапора.
Матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.
Пізніше в мережі опублікували чернетку протоколу проведення УПЛ.
Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Григорій Козловський розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.