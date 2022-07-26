Бронь для гравців і порожні трибуни. Чернетка протоколу проведення УПЛ з'явилася в мережі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал KDK .

Футболісти, офіційні представники та керівники клубів УПЛ, а також працівники Української асоціації футболу, Прем'єр-ліги та ПФЛ отримають бронювання від військової служби. Координуватимуть цей процес три міністерства – спорту, оборони та економіки.

Матчі УПЛ гратимуть лише на стадіонах, які допустили обласні чи Київська міська військові адміністрації. Кожен клуб Прем'єр-ліги визначить відповідальних за безпеку під час поєдинків осіб. Вони сповіщатимуть футбольні керівні органи про можливість проведення матчів за тиждень до стартового свистка.

"Матчі проводяться без глядачів. На стадіоні можуть бути присутніми не більше 280 осіб:

90 – футболісти і тренерський штаб

9 – арбітри і відеоасистенти

6 – болбої (старше 18 років)

20 – представники клубів

11 – офіційні особи матчу

15 – представники УАФ, УПЛ, ПФЛ

20 – персонал стадіону

20 – особи, відповідальні за безпеку

10 – медики, поліція, ДСНС

9 – представники військових адміністрацій та інших органів влади

40 – журналісти і фотографи

30 – знімальна група", – йдеться в повідомленні.

Керівники спортивних арен повинні підготувати захисні споруди для всіх учасників матчів. Укриття будуть поруч зі стадіонами. Максимальна дозволена відстань – 500 метрів. Кожен присутній на матчі проходитиме безпековий інструктаж.

Алгоритм дій у разі повітряної тривоги клуби та директори стадіонів повинні напрацювати з місцевими військовими адміністраціями, правоохоронцями, надзвичайниками та медиками. Рішення про евакуацію спільно ухвалютимуть делегат матчу та представник військової адміністрації.

Якщо повітряна тривога триватиме понад 60 хвилин, то матч можуть повністю зупинити та провести в інший день і навіть на іншій арені. Клуби-господарі відповідатимуть за дотримання всіх вимог безпеки.

УАФ і Прем'єр-ліга запланували старт футбольного чемпіонату в найвищому дивізіоні на 23 серпня. Найімовірніше, матчі гратимуть у Києві та області, а також на заході України.