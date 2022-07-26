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Козловский рассказал об ожиданиях от старта чемпионата УПЛ 23 августа

Фото: Григорий Козловский заявил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил (РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко, Сергей Коноплицкий

Почетный президент футбольного клуба "Рух" (Львов) Григорий Козловский рассказал об ожиданиях от старта Украинской Премьер-лиги (УПЛ), которая должна начаться 23 августа. По его словам, украинские клубы готовы играть даже в критических условиях.

Об этом Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина.

"Начало чемпионата - еще один шаг к нашей победе. Показать, что даже в такие тяжелые времена украинцы являются сильной, волевой нацией, которая очень любит футбол. Поэтому, я думаю, этого ожидают не только футболисты и президенты клубов, но и все болельщики", - заявил функционер "Руха".

Он также сообщил, что футбольное сообщество еще в ожидании новых правил, которые должны быть обеспечены во время проведения матчей. Пока что каждый клуб готовится самостоятельно.

"Но мы точно готовы играть в футбол. Готовы играть в критических условиях, даже под ракетными обстрелами. В футбол мы точно будем играть, точно не сдадимся, точно будем достойно держать спортивный фронт", - добавил Григорий Козловский.

Григорий Козловский на базе Академии "Руха" (фото: РБК-Украина)

Напомним, новый сезон футбольной украинской Премьер-лиги стартует 23 августа 2022 года - на День Государственного флага.

Матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

Позже в сети опубликовали черновик протокола проведения УПЛ.

Ранее в интервью РБК-Украина Григорий Козловский рассказал, какая с начала войны ситуация с его футбольным клубом и детской футбольной академией.

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ЛьвовПремьер лигаГригорий КозловскийФутбол