Козловський: український футбол та УПЛ чекають глобальні зміни

Президент футбольного клубу "РУХ" Григорій Козловський розповів, яка з початку війни ситуація з його футбольним клубом та дитячою футбольною академією.

За словами Козловського, команди U-19, U-18, U-17 вже вийшли на повноцінний робочий формат, й мають по два тренування на день. Зі старшою командою також йде робочий процес.

"Молодших буквально в перший тиждень ми вивезли за кордон, частково в Румунію, частково в Польщу, частково в Словенію і в Словаччину. Сподіваюсь, що якось ситуація стабілізується і ми зможемо повернути й нашу академію до повноцінного життя", - заявив Козловський.

Він також прокоментував, які зміни чекатимуть український футбол в цілому через війну, яку Росія розв'язала в Україні.

"Зміни будуть, і зміни будуть кардинальні. Їх навіть важко спрогнозувати, наскільки це глобальні зміни. Я думаю, що будуть і величезні проблеми. Єдине, на що розраховую особисто я, що українці є дуже спортивною нацією. Ми завжди у будь-який час, як би не було важко, грали у футбол", - додав Григорій Козловський.

У цьому контексті він також вважає, що може стати в нагоді його ідея об'єднати УПЛ та чемпіонат Польщі в один чемпіонат.

"Для цього треба створити умовну екстралігу, де грали б по 10 українських та польських команд. Уявляєте потенціал такої ліги від Чорного моря до Балтійського? Така об'єднана ліга коштувала б нереальних грошей! Шалена нереалізована мрія", - резюмував бізнесмен.