Коли стартує новий сезон УПЛ: названо дату
Новий сезон футбольної Української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня 2022 року - на День Державного прапора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.
За його словами, матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.
Стадіони повинні мати облаштовані за всіма стандартами місця для укриття.
"Під час повітряних тривог матчі будуть зупинятися - футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов'язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків і ДСНС", - додав Гутцайт.
Нагадаємо, раніше президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, у яких регіонах проводитимуться матчі УПЛ.
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