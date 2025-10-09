Каждый шестой - переселенец: Терехов раскрыл, сколько людей сейчас проживает в Харькове

"В Харькове сегодня - 1,3 миллиона человек. Из них официально зарегистрировано 206 тысяч переселенцев - с Луганщины, Донетчины, Запорожья, Херсонщины, с деоккупированных территорий, территорий, где идут активные боевые действия. Это каждый шестой. На самом деле - больше", - сообщил Терехов.

По словам мэра, до войны в Харькове проживало практически два миллиона человек: 1,6 млн постоянных жителей, 300 тысяч студентов и около 100 тысяч из окрестных агломераций.

В самые тяжелые дни весны 2022 года в городе оставалось лишь 250-300 тысяч человек. Терехов добавил, что сейчас наблюдаются волны оттока и возвращения жителей.

"Обстрелы - отток, тишина - возвращение. Люди привыкают даже к опасности. Потому что корни у харьковчан глубокие. И соцопросы говорят: 95% тех, кто уехал, мечтают вернуться домой", - рассказал он