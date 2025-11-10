ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Каждое поражение - это акт героизма": ВСУ показали, как дронами уничтожают россиян в Покровске

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 19:01
UA EN RU
"Каждое поражение - это акт героизма": ВСУ показали, как дронами уничтожают россиян в Покровске Фото: бойцы ВСУ заявили, что бои в Покровске стали значительно интенсивнее (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские защитники продолжают уничтожать российских оккупантов в Покровске и в окрестностях города. Бойцы 155 ОМБр показали кадры поражения врага FPV-дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию бригады в Telegram.

"Абсолютно каждое поражение, которое вы здесь видите - это акт героизма. Потому что ситуация в Покровске - действительно тяжелая и работать в таких условиях требует большой смелости и отдачи", - отметили защитники.

Бойцы бригады рассказали, что интенсивность боевых действий на Покровском направлении значительно возросла. Они продолжают выявлять и уничтожать российских штурмовиков.

"Работаем и в самом городе, и на его южных подступах. Это уже третья часть поражений с FPV за последние семь дней", - говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 155 ОМБр рассказали, что сейчас интенсивность штурмов на этом направлении "выше, чем когда-либо". В то же время они добавили, что пилоты бригады сейчас "уничтожают больше, чем когда-либо".

Бои за Покровск

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что РФ стремится как можно скорее захватить Покровск. Это необходимо стране-агрессору для того, чтобы создать впечатление, что она способна установить полный контроль над Донбассом.

Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".

РБК-Украина ранее писало, что ВСУ продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной.

Российские подразделения уже проникли в город, но украинские защитники ведут активные бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине Русские
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа