Каждое пятое укрытие - с нарушениями. Что выявили проверки убежищ по всей Украине

С начала 2026 года в Украине проверили почти 600 укрытий и мест временного пребывания внутренне перемещенных лиц. В результате нарушения санитарно-гигиенических требований были выявлены почти на каждом пятом объекте.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
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С начала года территориальные органы службы провели 586 мониторинговых мероприятий по всей стране.
"Специалисты оценивали санитарное состояние помещений, организацию уборки и дезинфекции, обеспечение питьевой водой, обращение с отходами, вентиляцию, освещение и другие важные аспекты", - рассказал Крейтор.
В Госпродпотребслужбе отмечают, что в большинстве случаев администрации объектов ответственно подходят к созданию надлежащих условий для пребывания людей. В то же время в ходе проверок в 106 случаях были зафиксированы нарушения санитарно-гигиенических требований.
По результатам мониторинга специалисты дали рекомендации по устранению недостатков, а местным органам власти передали соответствующую информацию для принятия мер.
В целом служба дала почти 800 рекомендаций по улучшению условий пребывания людей в убежищах и пунктах временного проживания.
Больше всего проверок провели в Винницкой области - 130, Тернопольской - 105, Запорожской - 75 и Кировоградской - 53.
По словам Крейтора, текущий контроль за защитными сооружениями осуществляют их балансодержатели.
В соответствии с приказом МВД № 579 именно они отвечают за содержание укрытий, поддержание их готовности к использованию, проведение ремонтов и устранение выявленных недостатков.
"Обращаю внимание, что вопросы содержания укрытий находятся на стыке нескольких сфер государственного регулирования. За санитарные условия пребывания людей отвечают балансодержатели сооружений, за организацию гражданской защиты - органы местного самоуправления и ГСЧС", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
В случае выявления недостатков в укрытиях или местах временного пребывания граждан, в первую очередь рекомендуется сообщать об этом администрации учреждения или балансодержателю объекта.
Если нарушения не устраняются или могут представлять угрозу для здоровья и безопасности людей, следует обращаться в территориальные органы Госпродпотребслужбы, а также в органы местного самоуправления или соответствующую военную администрацию.
Ранее РБК-Украина рассказывало, по каким нормам определяется вместимость укрытий и что делать в случае их переполнения. Количество людей в убежище рассчитывается по проектной документации: минимальная площадь на одного человека составляет 0,6 кв. м, а для учебных заведений рекомендуется до 1 кв. м. Превышение допустимой вместимости может привести к нехватке воздуха и повышению риска распространения инфекций.
Также мы писали, что, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, большинство укрытий в Украине имеют недостатки: они могут быть закрытыми, заваленными, затопленными или недоступными для людей с инвалидностью. По результатам проверок Лубинец заявил о системных проблемах с содержанием и доступностью защитных сооружений.