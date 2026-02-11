В ЕС выросло количество украинских беженцев: в каких странах наибольший прирост
В странах Европейского союза снова увеличилось количество украинских беженцев. За месяц временную защиту оформили около 24,6 тысячи человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Евростата.
Согласно данным, по состоянию на 31 декабря 2025 года количество граждан, выехавших из Украины после начала полномасштабной войны и получивших статус временной защиты в ЕС, составило в общей сложности 4,35 миллиона человек. По сравнению с концом ноября 2025 года эта цифра увеличилась на 24 675 человек, или на 0,6%.
Странами ЕС, которые приняли наибольшее количество украинцев, были:
- Германия - 1 250 620 человек (28,7% от общего количества в ЕС),
- Польша - 969 240 человек (22,3%),
- Чехия - 393 055 человек (9,0%).
Однако относительно количества собственного населения больше всего украинцев с временной защитой - в Чехии, Польше, Словакии и на Кипре.
Среди 26 стран ЕС рост количества украинских беженцев произошел в 22 странах. Наибольший прирост был в Германии (9620 человек), Испании (2235 человек) и Румынии (2160).
В то же время в четырех странах украинцев с временной защитой стало меньше, больше всего их снялось с регистрации во Франции (1250) и Эстонии (470).
Среди украинцев с временной защитой в Европе 43,6% - взрослые женщины, 30,5% - дети, взрослые мужчины - 25,9%.
Напомним, в июне 2025 года Европейский Совет и ЕС официально согласовали продление временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года.
Это решение гарантирует для украинцев право на проживание, работу, обучение и медицину в ЕС из-за продолжающейся войны.
Также стало известно, что в Польше вступили в силу новые правила назначения социальных выплат "800+" и "300+". Теперь обязательным условием для получения помощи является участие ребенка в польской системе образования.