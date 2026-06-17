Каждая четвертая заправка в РФ могла ввести ограничение на продажу бензина

Запрет на канистры и пустые баки

Масштабный топливный коллапс заставил крупнейших игроков рынка срочно сократить объемы продаж. Российские нефтяные гиганты пытаются остановить панический спрос среди водителей, вводя ультимативные правила.

Ситуация в ключевых сетях страны выглядит следующим образом:

"Татнефть" (более 850 АЗС): полностью ограничила продажу топлива по всей РФ. Для легковых автомобилей действует лимит до 30 литров бензина и 60 литров дизеля на один бак. При этом на кассах принимают исключительно наличные.

"Роснефть" (2200 АЗС), "Башнефть" (500 АЗС) и "ТНК": ввели строгий запрет на продажу любого топлива в канистры. Заливать бензин разрешено исключительно непосредственно в бак автомобиля (действует ограничение до 90 литров на автомобиль).

"Лукойл" и Teboil: ограничили заправку до 100 литров на один чек.

"Нефтьмагистраль": запретила заливать в канистры более 20 литров.

На данный момент ограничения различной степени строгости зафиксированы уже в более чем 70 регионах Российской Федерации, включая Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург, а также Курскую, Белгородскую, Ростовскую и Самарскую области.

Топливо по QR-кодам и талонам

Наиболее критическая ситуация с дефицитом топлива наблюдается на временно оккупированных Россией территориях Украины, где логистика практически парализована.

"В аннексированном Крыму и Севастополе свободная продажа бензина полностью исчезла. Топливо АИ-95 на большинстве АЗС отпускают исключительно по специальным талонам и QR-кодам", - отмечает "Агентство".

В так называемой "ДНР" заправки работают лишь несколько часов в сутки из-за тотального отсутствия запасов, а на оккупированных частях Луганской, Запорожской и Херсонской областей установлен жесткий лимит - не более 20 литров на одного человека.

В целом под ограничения попали не менее 7 тысяч заправок по всей территории РФ из почти 29 тысяч существующих.