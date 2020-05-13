Апеляційний суд залишив Кожару під вартою

Фото: Леонід Кожара (facebook.com leonid kozhara)

Суд відмовився змінювати запобіжний захід Кожарі

Київський Апеляційний суд вирішив залишити під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, якого підозрюють у вбивстві колишнього гендиректора каналу "Інтер" Сергія Старицького. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку суду в Facebook.

Так, суд відмовився змінювати запобіжний захід Кожарі, а апеляційну скаргу сторони захисту залишили без задоволення. Кожара залишається під вартою з альтернативою у вигляді застави у розмірі понад 14 млн гривень.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення", - заявили в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дружину Кожари Марину Козерод суд відпустив під особисте зобов'язання. Козерод зобов'язалася не залишати Київську область, а також інформувати поліцію про зміну місця проживання. Козерод підозрюють у наданні завідомо неправдивих свідчень у справі про вбивство Старицького.

Як писало РБК-Україна, поліція затримала Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького 25 березня. Спочатку загибель Старицького розслідувалася як самогубство. Інцидент стався у помешканні Кожари у селі Чайки, в момент пострілу Кожара і його дружина нібито знаходилися в інших кімнатах.