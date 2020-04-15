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Дружину Кожари відпустили під особисте зобов'язання

Новини » Суспільство     15.04.2020 - 21:24
Дружину Кожари відпустили під особисте зобов'язання
Фото: Леонід Кожара (facebook.com/kozhara)

Марину Козерод підозрюють у дачі неправдивих свідчень у справі про вбивство Сергія Старицького

Шевченківський районний суд міста Києва відпустив дружину колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари Марину Козерод під особисте зобов'язання. Про це повідомив адвокат Козерод Ілля Серафимів, передає "Громадське".

За його словами, його клієнтка зобов'язалася не залишати Київську область, інформувати правоохоронців про зміну місця проживання та явитися на їх виклики.

Нагадаємо, 10 квітня Марині Козерод повідомили про підозру за завідомо неправдиві свідчення у справі про вбивство колишнього гендиректора телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Раніше на суді у справі Леоніда Кожари його дружина заявила про причетність до вбивства екс-гендиректора "Інтера". За словами адвоката, Марина Козерод нібито намагалася відібрати пістолет у Старицького.

25 березня поліція Київської області затримала Леоніда Кожару за підозрою у вбивстві Сергія Старицького.

Раніше поліція Київської області розслідувала загибель Старицького як самогубство. Спочатку повідомлялося, що мешканка села Чайки (імовірно дружина Кожари) повідомила про самогубство гостя. На місці поліція виявила колишнього гендиректора "Інтера" з вогнепальним пораненням голови. Як речовий доказ вилучили пістолет марки Jericho 941 PSL, патрони і гільзу. Сам Кожара і його дружина в момент пострілу нібито знаходилися в інших кімнатах.

Дружині Кожари повідомили про підозру Справа Кожари: на одязі його дружини знайшли сліди від пострілу
Новини України ІнтерЛеонід Кожара
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