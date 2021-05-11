ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обшуки у справі Медведчука проходять в його будинках та офісі ОПЗЖ

Новость на русском → Києва, Вівторок 11 травня 2021 16:38
Обшуки у справі Медведчука проходять в його будинках та офісі ОПЗЖ Фото: народний депутат Віктор Медведчук (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Обшуки у справі Віктора Медвечука - нардепа, який сьогодні став підозрюваним у державній зраді, - проходять не тільки у нього вдома на вулиці Монтажників у Києві. Слідчі дії проводяться в офісі його партії "Опозиційна платформа - За життя" і в інших його будинках.

Про це повідомило джерело РБК-Україна в правоохоронних органах.

За його словами, зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві, а також у ще двох його житлових будинках у столиці.

Сьогодні стало відомо, що Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку підписали підозри у державній зраді. Справа пов'язана з видобутком ресурсів в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що Медведчука не знайшли за місцем його проживання, тому нардепа шукає СБУ, щоб вручити підозру й клопотання про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування справи, по якій заарештували так звану "трубу Медведчука" - ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс".

У лютому РНБО України доручила повернути трубу державі, а також запровадила проти Медведчука санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віктор Медведчук обшук держзрада
NEWS
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
Росія розгорнула війська навколо України на 5 напрямках: карта
DAILY
Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Денис Шмигаль: Ще рік має піти на завершення боротьби з коронавірусом