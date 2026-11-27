Погода в Украине в последние дни ноября и в начале декабря ощутимо изменится. Осадки отойдут, а морозы в большинстве областей ожидаются и ночью, и днем.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
– Осень заканчивается. И мы уже в полной мере ощущаем зимние проявления погоды. Особенно по юго-западным регионам, на Прикарпатье.
Там снежит. И еще в течение ночи (с 27 на 28 ноября, - Ред.) - также будет идти снег.
Ведь там на погоду еще будет влиять атмосферный фронт с юго-запада. Поэтому в ночные часы по юго-западу страны - мокрый снег, снег.
Местами - налипание мокрого снега.
На Прикарпатье кое-где - значительные осадки могут быть.
На дорогах в большинстве западных, центральных областей - может быть гололедица.
Тем временем на крайнем юге этот фронт проявляется в виде дождя (иногда). Хотя уже завтра, в дневные часы, он будет постепенно терять свою активность.
Поскольку с севера к нам уже начинает распространяться достаточно такой мощный, холодный антициклон из Балтики.
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– Этот антициклон будет двигаться к нам в юго-восточном направлении.
Поскольку он - над Балтикой, соответственно будет, как бы, "спускаться" на нас.
То есть для него - это юго-восточное направление. А для нас - он с севера будет приближаться.
И 30 ноября (в понедельник, - Ред.) днем он уже будет располагаться над нашими северными областями.
Он также окончательно вытеснит за пределы Украины влияние вот этой, чуть более теплой циклоничности, которая была над Черным и Средиземным морями.
Это она влияла вот этими атмосферными фронтами и осадками на юго-запад нашей страны.
Давление будет интенсивно расти. Станет больше прояснений.
Но будет преобладать холодный ветер с северо-востока. Температура будет снижаться.
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– Особенно низкие значения температуры будут в ночные часы во время прояснений.
С завтрашнего дня (субботы, 28 ноября, - Ред.) практически в большинстве регионов у нас уже будут "минусы" - и ночью, и днем.
В ближайшие трое суток (28-30 ноября, - Ред.) ночью - от 3 до 10 градусов мороза. Только в Карпатах -11...-18°C может быть.
Днем - от 0 до 6 градусов мороза в большинстве областей.
Немного теплее - разве что завтра на Закарпатье и крайнем юге страны. Там в течение суток от 0 до 5 градусов тепла.
Но начиная с воскресенья (29 ноября, - Ред.) температура там уже также снизится до минусовых показателей.
– С 1 декабря (вторника, - Ред.), первые дни месяца, скажем так, даже первые 5 суток декабря - будет преобладать погода без осадков.
Потому что на нас все это время будет влиять антициклон.
Он же будет удерживать у нас и низкие значения температуры.
В ночь на 1 декабря, 2 декабря и, в принципе, даже еще на 3 декабря - может быть в пределах 8-14 градусов мороза по территории Украины.
А днем - стабильно 0-6 градусов мороза.
Немного теплее может быть днем на Закарпатье - около 1-3 градусов тепла.
– Снежный покров, конечно, будет удерживаться. Там, где сейчас эти осадки идут. Частично по западным и центральным областям.
Он будет удерживаться, потому что будет преобладать "минус". Он не будет особо таять.
То есть встречаем декабрь с морозами. Но без такого, достаточного количества снега. Особенно для северных, северо-восточных областей.
Видим, что там - без снежного покрова.
Но он есть, довольно ощутимый, в Карпатах, на Закарпатье... Юго-запад.
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– В принципе, да.
Возможно, когда будет -8...-14°C, это может быть немного ниже нормы. Две-три ночи. Но не критично.
Не так, чтобы подобных показателей никогда не было.
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– Холоднее всего… Это о Карпатском регионе можно сказать.
Там уже даже начиная с 29 ноября... Ночью в Карпатах уже -10...-15°C. Даже -13...-18°C на Прикарпатье может быть.
За счет особенностей рельефа.
А так, в принципе, по большинству областей у нас - достаточно однородный температурный фон.
Самые холодные ночи с 1 декабря будут. От 8 до 14 градусов мороза (на 1-е, 2-е и еще на 3-е число там немного задержатся).
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– Определенное ослабление будет уже 4-6 декабря (в следующие пятницу, субботу и воскресенье, - Ред.), кроме восточных областей.
Там уже температура будет немного выше предыдущих значений.
В ночные часы 0-6 градусов мороза. А днем - от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Между тем восток будет оставаться стабильно с "минусами".
– Ветер будет стабильный, северо-восточный.
Практически все эти следующие несколько суток... Даже еще и пять суток декабря - преимущественно будет с северо-востока.
Порывы вероятны разве что завтра (в субботу, 28 ноября, - Ред.) и послезавтра (в воскресенье, 29 ноября, - Ред.) - на побережье морей.
Там может быть определенное усиление, до 15-20 метров в секунду. Но достаточно локально.
Однако в большинство последующих дней - он будет умеренных скоростей.
То есть каких-либо прямо опасностей или дискомфорта - он не будет доставлять.
Хотя будет прохладный и ощутимый.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в декабре в целом.
Тем временем в ГСЧС объяснили, как не замерзнуть в мороз и спасти других.
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