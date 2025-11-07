На каком языке дома говорят жители Закарпатья: в списке не только украинский

Опрос на Закарпатье показал, что 87,7% местных жителей говорят дома на украинском языке, а еще на нем общаются 11,6% представителей нацменьшинств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования, которое представили на форуме Re:Open Zakarpattia.

Исследование построено так, чтобы воссоздать демографическую структуру населения Закарпатья по состоянию на начало 2022 года.

Опрос проходил с 17 по 28 октября 2025 года и охватил 1002 респондентов, которых опрашивали методом личных интервью (face-to-face).

На Закарпатье провели социологическое исследование, организованное Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии по заказу Института Центральноевропейской Стратегии.

Ранее мы писали о том, что в 2024 году украинский язык родным назвали 78% опрошенных. В 2017 году таких было 68%, в 2015 году ˗ 60%, в 2006 году ˗ 52%.

