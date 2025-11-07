ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Якою мовою вдома говорять жителі Закарпаття: у списку не лише українська

Закарпаття, П'ятниця 07 листопада 2025 13:13
UA EN RU
Якою мовою вдома говорять жителі Закарпаття: у списку не лише українська Якою мовою спілкуються жителі Закарпаття вдома (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Опитування на Закарпатті показало, що 87,7% місцевих жителів говорять вдома українською мовою, а ще нею спілкуються 11,6% представників нацменшин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.

Коли і як проводили дослідження

На Закарпатті провели соціологічне дослідження, організоване Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.

Опитування проходило з 17 по 28 жовтня 2025 року та охопило 1002 респондентів, яких опитували методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

Опитали:

  • 502 учасники віком від 18 років в 7 містах і 27 селах Закарпатської області. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,5%.
  • ще 500 респондентів - представників національних меншин - 300 угорців і 200 представників ромської, румунської та словацької громад. Опитування проводили у місцях їх компактного проживання.

Дослідження побудоване так, щоб відтворити демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.

Якою мовою говорять жителі Закарпаття вдома

Результати дослідження показали:

  • українською говорять вдома - 87,8% загалом Закарпаття та 11,6% - нацменшини;
  • російською - 1,8% загалом Закарпаття, 5% - нацменшини;
  • угорською - 7% загалом Закарпаття, 48,8% - нацменшини;
  • румунською - 0,8% загалом Закарпаття, 19 - нацменшини;
  • ромською - 1% загалом Закарпаття, 11,2% - нацменшини;
  • словацькою - 0,2% загалом Закарпаття, 3 - нацменшини;
  • іншою - 0,6% загалом Закарпаття, 1,4% - нацменшини
  • ще 0,8% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Якою мовою вдома говорять жителі Закарпаття: у списку не лише українськаНаціональна приналежність опитаних (скриншот)

Раніше ми писали про те, що у 2024 році українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2017 році таких було 68%, у 2015 році ˗ 60%, у 2006 році ˗ 52%.

Читайте також про те, які фактори можуть змусити жителів Закарпаття виїхати з України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область
Новини
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску
УЗ-3000 з безкоштовних перевезень. Свириденко назвала дату запуску
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України