Якою мовою вдома говорять жителі Закарпаття: у списку не лише українська
Опитування на Закарпатті показало, що 87,7% місцевих жителів говорять вдома українською мовою, а ще нею спілкуються 11,6% представників нацменшин.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.
Коли і як проводили дослідження
На Закарпатті провели соціологічне дослідження, організоване Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.
Опитування проходило з 17 по 28 жовтня 2025 року та охопило 1002 респондентів, яких опитували методом особистих інтерв’ю (face-to-face).
Опитали:
- 502 учасники віком від 18 років в 7 містах і 27 селах Закарпатської області. Максимальна похибка вибірки не перевищує 3,5%.
- ще 500 респондентів - представників національних меншин - 300 угорців і 200 представників ромської, румунської та словацької громад. Опитування проводили у місцях їх компактного проживання.
Дослідження побудоване так, щоб відтворити демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.
Якою мовою говорять жителі Закарпаття вдома
Результати дослідження показали:
- українською говорять вдома - 87,8% загалом Закарпаття та 11,6% - нацменшини;
- російською - 1,8% загалом Закарпаття, 5% - нацменшини;
- угорською - 7% загалом Закарпаття, 48,8% - нацменшини;
- румунською - 0,8% загалом Закарпаття, 19 - нацменшини;
- ромською - 1% загалом Закарпаття, 11,2% - нацменшини;
- словацькою - 0,2% загалом Закарпаття, 3 - нацменшини;
- іншою - 0,6% загалом Закарпаття, 1,4% - нацменшини
- ще 0,8% опитаних не змогли відповісти на це питання.
Національна приналежність опитаних (скриншот)
Раніше ми писали про те, що у 2024 році українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2017 році таких було 68%, у 2015 році ˗ 60%, у 2006 році ˗ 52%.
