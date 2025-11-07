Якою мовою вдома говорять жителі Закарпаття: у списку не лише українська

Опитування на Закарпатті показало, що 87,7% місцевих жителів говорять вдома українською мовою, а ще нею спілкуються 11,6% представників нацменшин.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на результати дослідження, яке презентували на форумі Re:Open Zakarpattia.

Дослідження побудоване так, щоб відтворити демографічну структуру населення Закарпаття станом на початок 2022 року.

Опитування проходило з 17 по 28 жовтня 2025 року та охопило 1002 респондентів, яких опитували методом особистих інтерв’ю (face-to-face).

На Закарпатті провели соціологічне дослідження, організоване Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської Стратегії.

Раніше ми писали про те, що у 2024 році українську мову рідною назвали 78% опитаних. У 2017 році таких було 68%, у 2015 році ˗ 60%, у 2006 році ˗ 52%.

