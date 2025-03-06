При каком условии США могут возобновить помощь Украине: что говорит Келлог

Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь Украине пока не будет подписано соглашение о редкоземельных металлах.
Как передает РБК-Украина, об этом во время выступления на мероприятии Совета по международным отношениям заявил спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог.
"Моя точка зрения в том, что пока не будет подписано соглашение по полезным ископаемым, никакого прогресса не будет. Точка. У нас была возможность сделать это, когда я был в Украине, они (украинцы, - ред.) этого не сделали. У них была возможность сделать это на прошлой неделе (на встрече в Белом доме, - ред.), они этого не сделали", - сказал Келлог.
На ремарку журналистки о том, что президент Украины Владимир Зеленский публично предлагает подписать соглашение, Келлог отметил: "Есть разница между тем, чтобы предлагать что-то и сделать это".
На уточняющий вопрос о том, будет ли подписания соглашения по ископаемым достаточно для возобновления американской помощи, Келлог ответил, что "это решать президенту США", и добавил, что нынешняя остановка является именно "паузой".
Напомним, США приостановили поставки военной помощи и обмен разведывательными данными с Украиной. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил эту информацию.
Как сообщили в Белом доме, США приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра. Вопрос будущего финансирования находится на рассмотрении.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь прокомментировал сообщение об ограничении обмена разведданными между США и Украиной.
Он подчеркнул, что Великобритания, США, Европа и Украина должны работать вместе, не выбирая между США и Европой. Он отметил, что Великобритания всегда поддерживала тесное сотрудничество с союзниками и не собирается менять эту политику.
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