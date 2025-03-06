При каком условии США могут возобновить помощь Украине: что говорит Келлог

"Моя точка зрения в том, что пока не будет подписано соглашение по полезным ископаемым, никакого прогресса не будет. Точка. У нас была возможность сделать это, когда я был в Украине, они (украинцы, - ред.) этого не сделали. У них была возможность сделать это на прошлой неделе (на встрече в Белом доме, - ред.), они этого не сделали", - сказал Келлог.

На ремарку журналистки о том, что президент Украины Владимир Зеленский публично предлагает подписать соглашение, Келлог отметил: "Есть разница между тем, чтобы предлагать что-то и сделать это".

На уточняющий вопрос о том, будет ли подписания соглашения по ископаемым достаточно для возобновления американской помощи, Келлог ответил, что "это решать президенту США", и добавил, что нынешняя остановка является именно "паузой".