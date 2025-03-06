За якої умови США можуть відновити допомогу Україні: що каже Келлог

Сполучені Штати Америки не відновлять військову допомогу Україні поки не буде підписана угода про рідкісноземельні метали.
Як передає РБК-Україна, про це під час виступу на заході Ради з міжнародних відносин заявив спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог.
"Моя точка зору в тому, що поки не буде підписана угода щодо корисних копалин, жодного прогресу не буде. Крапка. У нас була можливість зробити це, коли я був в Україні, вони (українці, - ред.) цього не зробили. У них була можливість зробити це минулого тижня (на зустрічі в Білому домі, - ред.), вони цього не зробили", - сказав Келлог.
На ремарку журналістки про те, що президент України Володимир Зеленський публічно пропонує підписати угоду, Келлог зазначив: "Є різниця між тим, щоб пропонувати щось і зробити це".
На уточнююче питання про те, чи підписання угоди щодо копалин буде досить для відновлення американської допомоги, Келлог відповів, що "це вирішувати президенту США", і додав, що нинішня зупинка є саме "паузою".
Нагадаємо, США призупинили постачання військової допомоги та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.
Як повідомили у Білому домі, США призупинили військову допомогу Україні для її перегляду. Питання майбутнього фінансування перебуває на розгляді.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер своєю чергою прокоментував повідомлення про обмеження обміну розвідданими між США та Україною.
Він наголосив, що Велика Британія, США, Європа та Україна мають працювати разом, не обираючи між США та Європою. Він зазначив, що Велика Британія завжди підтримувала тісну співпрацю з союзниками та не збирається змінювати цю політику.
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