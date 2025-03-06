За якої умови США можуть відновити допомогу Україні: що каже Келлог

"Моя точка зору в тому, що поки не буде підписана угода щодо корисних копалин, жодного прогресу не буде. Крапка. У нас була можливість зробити це, коли я був в Україні, вони (українці, - ред.) цього не зробили. У них була можливість зробити це минулого тижня (на зустрічі в Білому домі, - ред.), вони цього не зробили", - сказав Келлог.

На ремарку журналістки про те, що президент України Володимир Зеленський публічно пропонує підписати угоду, Келлог зазначив: "Є різниця між тим, щоб пропонувати щось і зробити це".

На уточнююче питання про те, чи підписання угоди щодо копалин буде досить для відновлення американської допомоги, Келлог відповів, що "це вирішувати президенту США", і додав, що нинішня зупинка є саме "паузою".