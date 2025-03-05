Стармер заявил о необходимости обеспечения "прочного мира" в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил важность обеспечения "прочного мира" в Украине. Он также подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между Великобританией, США, Европой и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Во время своего выступления в Палате общин премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул важность обеспечения "прочности мира" в Украине.

Он отметил, что ключевым элементом любого соглашения, направленного на прекращение конфликта, является гарантия соблюдения условий, чтобы избежать возможного нарушения со стороны России.

Стармер отметил, что риск нового конфликта возрастает, если Владимир Путин будет уверен, что может нарушить любые соглашения, которые могут быть достигнуты.

На вопрос относительно сообщений об ограничении обмена разведданными между США и Украиной, Стармер ответил, что Великобритания, США, Европа и Украина должны работать вместе, не выбирая между США и Европой. Он отметил, что Великобритания всегда поддерживала тесное сотрудничество с союзниками и не собирается менять эту политику.

В ответ на комментарии вице-президента США Джей Ди Вэнса о необходимости создания европейских войск, Стармер выразил уважение к британским солдатам, погибшим в Афганистане, и подчеркнул важность исторической роли Великобритании и ее союзников в глобальных конфликтах.

Он отметил, что 643 британских солдата погибли в Ираке и Афганистане, а многие другие были ранены.

"Мы особенно помним тех, кто пожертвовал своей жизнью, выполняя этот долг ради своей страны и наших союзников, и именно поэтому так важно, чтобы мы отметили это сегодня", - заявил Стармер, подчеркивая важность признания этих жертв и продолжения сотрудничества с международными партнерами.