К какой погоде в Украине готовиться 10 ноября и что изменится позже: объяснение синоптика

Чего ждать от погоды 10 ноября

Эксперт рассказала, что в течение новой "метеорологической недели" будет "много интересного синоптического".

Во вторник, 10 ноября, самая холодная ночь ожидается в западных областях Украины - около 0...-4°C (мороз).

На остальной территории, по данным Диденко, минимальная температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до 6 градусов тепла.

Дневные часы завтрашнего дня будут более теплыми:

на юге и на западе +4...+9°C (в южной части местами +10...+12°C);

на севере, в центральных областях и на востоке Украины - около +3...+7°C.

"Значительную часть суток погоду Украины будет определять антициклон, поэтому осадков не предполагается", - сообщила метеоролог.

Хотя вечером 10 ноября в западных областях атмосферный фронт обусловит осадки в виде:

дождя;

мокрого снега.

"На Правобережье Украины завтра ожидается сильный ветер юго-западного направления, осторожно", - подчеркнула специалист.

Прогноз погоды по Украине на 10 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Какая синоптическая ситуация будет в Киеве

В Киеве погода 10 ноября, по данным Диденко, ожидается ветреная.

Осадки в течение вторника - маловероятны.

Максимальная температура воздуха днем будет колебаться около +5...+6°C.

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Как может меняться погода в Украине позже

Диденко сообщила, что самая высокая температура воздуха в течение текущей недели ожидается в южной части Украины.

Там столбики термометров поднимутся до +10...+14°C. В Крыму - до +16°C.

В целом же эта неделя "не будет слишком холодной".

"А в пятницу, 13 ноября, вообще градусы подпрыгнут вверх. Везде ожидается кратковременное ощутимое потепление", - поделилась синоптик.

Однако позже, уже с ближайших выходных - 14 и 15 ноября - температура воздуха в Украине начнет снижаться.

"Как видите, прогностические сроки похолодания прыгают. Именно поэтому мы внимательно вместе следим за изменениями прогностических моделей", - подытожила эксперт.