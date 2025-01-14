Коваленко об ударе по "Энгельсу": РФ с лета создавала там запас ракет и топлива

Нефтебаза возле аэродрома "Энгельс" является одной из ключевых для нужд стратегической авиации Российской Федерации. Там хранится топливо для самолетов, которые наносят удар по территории Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко в эфире телемарафона.
"Все эти тушки, которые осуществляют боевые вылеты и дальнейшие обстрелы украинской территории - это все запас (на нефтебазе - ред.) именно для них. Соответственно РФ с лета готовила стратегию обстрелов украинской энергетики и инфраструктуры. Она рассчитана на всю зиму. Создавался запас ракет на аэродромах стратегической авиации, так и запас топлива как для учебных вылетов, так и для боевых", - рассказал Коваленко.
Именно поэтому, по его мнению, эта нефтебаза является ключевой для россиян. Он напомнил, что ранее уже был зафиксирован прилет по ней, и тогда пожар на НПЗ не могли ликвидировать 5 дней.
"Потушить это невозможно. Оно должно выгореть. Дальнейшее перебрасывание пламени на другие цистерны также может быть. Соответственно убытки будут оцениваться со спутников через несколько дней. Когда будет понятно сколько цистерн с горючим и сколько там хранилищ горючего сейчас горит. Но это существенный ущерб для российской логистики, в частности для российской авиации", - подчеркнул он.
Ранее мы писали о том, что 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы. Тогда местные власти и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО, которая привела к пожару на нефтебазе в районе города Энгельс произошел пожар.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе. Там была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Именно эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".
По данным американского Института изучения войны, на нефтебазе в Энгельсе огонь уничтожил три топливные цистерны, содержащие 120 000 кубометров горючего, и повредил шесть дополнительных топливных баков.
Сегодня же Силы обороны Украины повторно поразили инфраструктуру российского военного аэродрома "Энгельс-2". Там базируются самолеты Ту-95МС и Ту-160 22-й тяжелой бомбардировочной авиадивизии РФ.
Стоит заметить, что в ночь на 14 января ряд регионов России были атакованы беспилотниками. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
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