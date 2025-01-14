Коваленко об ударе по "Энгельсу": РФ с лета создавала там запас ракет и топлива

"Все эти тушки, которые осуществляют боевые вылеты и дальнейшие обстрелы украинской территории - это все запас (на нефтебазе - ред.) именно для них. Соответственно РФ с лета готовила стратегию обстрелов украинской энергетики и инфраструктуры. Она рассчитана на всю зиму. Создавался запас ракет на аэродромах стратегической авиации, так и запас топлива как для учебных вылетов, так и для боевых", - рассказал Коваленко.

Именно поэтому, по его мнению, эта нефтебаза является ключевой для россиян. Он напомнил, что ранее уже был зафиксирован прилет по ней, и тогда пожар на НПЗ не могли ликвидировать 5 дней.

"Потушить это невозможно. Оно должно выгореть. Дальнейшее перебрасывание пламени на другие цистерны также может быть. Соответственно убытки будут оцениваться со спутников через несколько дней. Когда будет понятно сколько цистерн с горючим и сколько там хранилищ горючего сейчас горит. Но это существенный ущерб для российской логистики, в частности для российской авиации", - подчеркнул он.

Удар по нефтебазе в Энгельсе

Ранее мы писали о том, что 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы. Тогда местные власти и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО, которая привела к пожару на нефтебазе в районе города Энгельс произошел пожар.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе. Там была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Именно эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2".