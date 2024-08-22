Премьер Индии призвал к миру и дипломатии перед визитом в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в пятницу посетит Украину, заявил, что поддерживает мир в регионе. Политик также повторил призыв к дипломатии по прекращению конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

В своем выступлении в Варшаве Моди заявил, что "сейчас не эпоха войны". По его словам, Индия является "поклонницей постоянного мира в этом регионе" и верит в диалог и дипломатию для разрешения конфликтов.

Моди согласился "передавать сообщения" между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и не будет играть роль формального посредника.

Как объясняет издание, такая политика отражает "деликатную" позицию Нью-Дели, учитывая тесные политические и экономические связи с Россией, поставляющей Индии дешевую нефть и оружие.

Отмечается, что ни один премьер-министр Индии не посещал Польшу и Украину с тех пор, как эти страны стали независимыми от Советского Союза. Таким образом, Моди пытается расширить влияние Индии на Центральную Европу, что было самым низким приоритетом для Нью-Дели в последние несколько десятилетий.