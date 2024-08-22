Премьер Индии призвал к миру и дипломатии перед визитом в Украину
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который в пятницу посетит Украину, заявил, что поддерживает мир в регионе. Политик также повторил призыв к дипломатии по прекращению конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
В своем выступлении в Варшаве Моди заявил, что "сейчас не эпоха войны". По его словам, Индия является "поклонницей постоянного мира в этом регионе" и верит в диалог и дипломатию для разрешения конфликтов.
Моди согласился "передавать сообщения" между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, хотя и не будет играть роль формального посредника.
Как объясняет издание, такая политика отражает "деликатную" позицию Нью-Дели, учитывая тесные политические и экономические связи с Россией, поставляющей Индии дешевую нефть и оружие.
Отмечается, что ни один премьер-министр Индии не посещал Польшу и Украину с тех пор, как эти страны стали независимыми от Советского Союза. Таким образом, Моди пытается расширить влияние Индии на Центральную Европу, что было самым низким приоритетом для Нью-Дели в последние несколько десятилетий.
Визит Моди в Киев
Напомним, накануне Офис президента Украины официально подтвердил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в канун Дня Независимости - 23 августа.
Это будет первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в наше государство.
Добавим, что перед этим издание Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Моди исключил роль посредника в окончании войны РФ в Украине. Однако страна все же согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.
Как сообщало ранее РБК-Украина, премьер Индии едет в Киев с несколькими четко поставленными вопросами. Они могут касаться прежде всего проблем национальной безопасности Индии, двусторонних отношений. С президентом Украины Владимиром Зеленским он будет говорить о вопросах войны и мира.
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