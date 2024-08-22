Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости

Посольство США в Украине предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости. В ведомстве предоставили перечень необходимых действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа", - говорится в сообщении. В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности: следить за обновлениями в местных СМИ.

определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.

немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.

следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.