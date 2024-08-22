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Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости

Украина, Четверг 22 августа 2024 10:15
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Посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости Фото: посольство США предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Посольство США в Украине предупредило о повышенном риске атак РФ по Украине ко Дню Независимости. В ведомстве предоставили перечень необходимых действий в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Посольство США в Киеве оценивает, что в течение следующих нескольких дней и в выходные возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет по всей территории Украины в связи с Днем независимости Украины 24 августа", - говорится в сообщении.

В то же время в посольстве США в Украине отметили действия, которые необходимо предпринять в случае опасности:

  • следить за обновлениями в местных СМИ.
  • определить места укрытий заранее, заранее, при любой воздушной тревоге.
  • немедленно скрыться, если объявлена воздушная тревога.
  • следовать указаниям украинских чиновников и спасателей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, уже третий день подряд Украину хаотически атакуют российские беспилотники. В течение нескольких дней "Шахеды" маневрировали от одной области к другой, кое-где долго кружа на одном месте.

Как, в частности, заметил военный эксперт, такие действия могут быть связаны с Днем Независимости, ведь россияне любят всяческие даты для того, чтобы нанести по Украине массированные атаки.

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