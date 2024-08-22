Россия могла потерять половину своих МиГ-31К, но может сделать еще, - эксперт

По словам Долинце, до полномасштабного российского вторжения была информация, что на вооружении РФ находится 12 самолетов МиГ-31К. Ранее уже было подтверждено уничтожение одного из них, еще один - уничтожили во время удара по "Саваслейке".

"То есть теперь их 10. Еще по крайней мере 5 было повреждено. Как сильно они были повреждены - остается вопросом. Если они были повреждены так, что их нельзя отремонтировать, то мы можем говорить, что 50% носителей были уничтожены. Если их можно будет быстро восстановить, речь пойдет только о временном сокращении этих носителей", - сказал эксперт.

В то же время, Долинце напомнил, что МиГ-31К был создан на базе МиГ-31 версии Б или БС. А таких самолетов, по его словам, еще больше 100 единиц в запасе российской армии.

"Мы должны понимать, что даже полное уничтожение всех имеющихся сегодня МиГ-31К не говорит о том, что у России больше не будет этих самолетов. Конечно, им потребуется определенное время, которое может занять от полугода до года, но они смогут получить новые носители", - добавил он.