Генпрокурор Костин уходит в отставку после скандалов с МСЭК

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО по ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

"Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины", - заявил Костин.

По его словам, должны быть отменены не только неправомерные решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и пенсии. Должна быть персональная политическая ответственность.

"Я благодарен президенту Украины и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении от должности генерального прокурора", - добавил он.

Злоупотребления в МСЭК

Напомним, спусковым крючком стало разоблачение начальницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы в масштабном незаконном обогащении. Во время обысков у нее и сына нашли почти 6 млн долларов.

В рабочем кабинете также нашли поддельные медицинские документы с фиктивными диагнозами для уклонистов. Кроме того, семья владеет 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, элитными автомобилями, корпоративными правами, гостинично-ресторанным комплексом и недвижимостью за рубежом - в Австрии, Испании и Турции. На зарубежных счетах еще около 2,3 млн долларов.

На данный момент Крупа находится под стражей.

Позже стало известно, что по ее схеме инвалидность оформили около 50 прокуроров Хмельницкой области. Областного прокурора Алексея Олейника уволили, несмотря на то, что, по его словам, свою инвалидность он оформил еще в 2017 году из-за травмы на рабочем месте. Он также говорил, что группы инвалидности есть у 48 прокуроров из 225.

На этом скандалы не закончились. Недавно 450 тысяч долларов нашли у руководительницы Николаевской МСЭК, по всей Украине идут массовые проверки решений о предоставлении инвалидности.

Сегодня президент Владимир Зеленский утвердил ряд решений СНБО. Согласно ним, процессы прохождения всех этапов комиссий переведут в цифровой формат, проверят декларации членов МСЭК, пересмотрят необоснованные решения по инвалидности должностных лиц и проведут аудит пенсионных начислений.