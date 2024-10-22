Пересмотр решений, проверки и не только. Зеленский утвердил ряд указов по МСЭК
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО. Оно касалось ситуации со скандалами в МСЭК.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в Telegram.
По словам Зеленского, на заседании он заслушал доклады главы СБУ Василия Малюка и министра внутренних дел Игоря Клименко по проверкам и расследованию уголовных правонарушений.
В частности, о том, что было установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей чиновников.
Также были доклады от премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра социальной политики Оксаны Жолнович относительно шагов, которые должны быть сделаны на правительственном уровне.
По результатам заседания был оговорен ряд мер по предотвращению фальсификаций в МСЭК.
Речь о цифровизации процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий. Также будет проведена проверка деклараций членов МСЭК, проверка и пересмотр необоснованных решений по инвалидности должностных лиц и аудит соответствующих пенсионных начислений.
Будут введены законодательные изменения для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, а также пересмотр системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов.
"Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной. Поручил Премьер-министру Украины решить проблему на уровне центральных органов исполнительной власти, в частности соответствующих министерств. Нужны кадровые решения", - заявил Зеленский.
Скандалы в работе МСЭК
Ранее РБК-Украина писала о том, что руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме. После этого в Украине произошел ряд разоблачений подобных скандалов. В частности, прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры заподозрили, что они незаконно оформили себе статус инвалидности, воспользовавшись своими связями с МСЭК.
Впоследствии Зеленский пообещал разобрать такой вопрос на заседании СНБО.
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