Генпрокурор Костін йде у відставку після скандалів із МСЕК

Зазначимо, сьогодні президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з фальшивими інвалідностями посадових осіб державних органів.

"Зараз на всіх рівнях у державі продовжуються перевірки, розслідуються кримінальні провадження. Багато ганебних фактів зловживань встановлено і в системі органів прокуратури України", - заявив Костін.

За його словами, мають бути скасовані не лише неправомірні рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та пенсії. Має бути персональна політична відповідальність.

"Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру. Але в даній ситуації вважаю за правильне заявити про звільнення з посади генерального прокурора", - додав він.

Зловживання у МСЕК

Нагадаємо, спусковим гачком стало викриття начальниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи у масштабному незаконному збагаченні. Під час обшуків у неї та сина знайшли майже 6 млн доларів.

У робочому кабінеті знайшли підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для ухилянтів. Крім того, сім'я володіє 30 об'єктами нерухомості у Хмельницькому, Львові та Києві, елітними автомобілями, корпоративними правами, готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном - в Австрії, Іспанії та Туреччині. На закордонних рахунках ще близько 2,3 млн. доларів.

Наразі Крупа перебуває під вартою.

Згодом стало відомо, що за її схемою інвалідність оформили близько 50 прокурорів Хмельницької області. Обласного прокурора Олексія Олійника звільнили, незважаючи на те, що, за його словами, свою інвалідність він оформив ще в 2017 році через травму на робочому місці. Він також казав, що групи інвалідності мають 48 прокурорів із 225.

На цьому скандали не скінчилися. Нещодавно 450 тисяч доларів знайшли у керівниці Миколаївської МСЕК, по всій Україні тривають масові перевірки рішень щодо надання інвалідності.

Сьогодні президент Володимир Зеленський затвердив низку рішень РНБО. Відповідно до них, процеси проходження всіх етапів комісій переведуть у цифровий формат, перевірять декларації членів МСЕК, переглянуть необґрунтовані рішення щодо інвалідності посадових осіб та проведуть аудит пенсійних нарахувань.