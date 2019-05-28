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Президент Сербії визнав втрату контролю над Косовим

Новини » Політика    28.05.2019 - 08:23
Президент Сербії визнав втрату контролю над Косовим
Фото: Олександр Вучич (predsednik.rs)

Сербський лідер виступив за налагодження відносин з Приштиною

Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косовим. Про це на спеціальній сесії сербського парламенту заявив президент Олександр Вучич, передає РБК-Україна з посиланням на місцеве агентство РТС.

У зверненні до депутатів Вучич закликав їх до вибору між "солодкою брехнею і гіркою правдою".

"Без цього ми не дізнаємося реальний стан справ в Косові, в Метохії, хто ними керує, і яке становище сербів в Косові та Метохії", - заявив він і підкреслив необхідність визнання найбільшої національної поразки, територіальних та економічнтх втрат.

Він також додав, що вирішив "не продовжувати брехню і самообман".

"Я сказав усім, що немає влади Сербії, немає нашого уряду в Косові і Метохії, що вкрай важливо для охорони здоров'я і освіти, і ми повинні припинити обманювати нашу громадськість", - зазначив Вучич.

За його словами, на сьогодні є два шляхи вирішення косовської проблеми: збереження "замороженого конфлікту" і нормалізація відносин між Белградом і Пріштіною. При цьому він зазначив, що виступає за другий варіант.

Нагадаємо, раніше президент Косова Хашим Тачі заявив, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль в процесі нормалізації відносин його країни з Сербією.

До цього Косово і Сербія домовилися відновити переговори на початку липня 2019 року.

 

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