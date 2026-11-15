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Космический корабль SpaceX впервые вернулся с орбиты на стартовую площадку

06:44 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: корабль Starship на стартовой башне SpaceX в Техасе (Getty Images)

Корабль Starship после 22-часового полета на орбите впервые вернулся на стартовую башню SpaceX в Техасе, где его поймали механические "руки". Это важный шаг к созданию полностью многоразовой ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ракета стартовала 13 ноября с космодрома Starbase в Техасе. Это был ее 15-й испытательный полет.

Верхняя степень Starship облетела Землю 14 раз за 22,5 часа, это самая длинная миссия в истории программы. На высоте около 260 км корабль вывел на орбиту 26 спутников Starlink.

14 ноября Starship включил двигатель над Тихим океаном и начал спуск в атмосферу, выдержав колоссальный нагрев. Над Starbase корабль перевернулся вертикально и медленно погрузился в механические руки башни, которую называют "Мехазиллой".

"Это отсутствовало звено, святой Грааль космических полетов", - прокомментировал ведущий трансляции SpaceX Дэн Хуот.

В то же время, первая ступень, ракета-носитель Super Heavy, вернуться на стартовую площадку не смогла. План впервые поймать обе части ракеты за одну миссию провалился.

Илон Маск хочет создать ракету, которая будет летать в космос и обратно так же регулярно, как коммерческие самолеты с минимальным ремонтом между полетами. Сейчас у ракеты Falcon 9 многократная только первая ступень, а вторая после каждого запуска падает в океан.

Однако теплозащита Starship из черных шестиугольных плиток пока не полностью многоразовая, и SpaceX разрабатывает новые варианты.

От систем SpaceX зависит и украинская армия. На днях в Украине фиксируют ограничения Starshield, военной версии Starlink, вдоль линии фронта и на оккупированных территориях. Из-за этого, по данным Минобороны, срываются военные миссии.

Украина в это время делает шаги к собственной сети спутниковой связи. 1 октября украинская компания HIMERA вместе с датской GomSpace вывела на орбиту тестовый спутник OBRIA NANO, первый для будущей независимой украинской сети. В то же время, космическая отрасль страны более семи лет живет без утвержденной государственной программы. Сможет ли Украина снова создавать собственные ракеты-носители, РБК-Украина разбирало в отдельном материале.

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