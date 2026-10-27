HIMERA и GomSpace запустили на орбиту тестовый спутник украинской сети связи

Украинская компания HIMERA и датская GomSpace вывели на орбиту OBRIA NANO – первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети связи. Его запустили 1 октября 2026 года, сейчас продолжаются испытания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения HIMERA и GomSpace.

Что известно о спутнике OBRIA NANO

Спутник был запущен в рамках миссии SpaceX Transporter-18. По сообщению компаний, он успешно проходит испытание возможностей спутниковой группы OBRIA по плану. Технические испытания должны дать практический опыт, необходимый для развития проекта в украинскую национальную инфраструктуру.

В HIMERA и GomSpace отмечают, что зависимость от технологий других стран даже партнерских создает стратегические риски, особенно в условиях войны. Развитие собственных возможностей, по их словам, поможет Украине диверсифицировать каналы связи и усилить стратегическую безопасность. OBRIA NANO будет находиться под контролем украинского оператора и будет работать для нужд стратегической безопасности Украины.

"Для нас этот проект – не просто запуск спутника. Это возможность заложить основу для независимой сети связи Украины. Мы начинаем с проверки технологий на орбите, а наша долгосрочная цель – развить возможности, которые усилят стратегическую безопасность государства и снизят зависимость от внешних поставщиков связи", – прокомментировал запуск СЕО и

Какие планы по сети

В перспективе инициатива планирует развернуть сеть спутников, обеспечивающую связь на всей территории Украины, а также дополнять возможности европейских спутниковых сетей. По замыслу это создаст предпосылки для формирования независимой украинской системы спутниковой связи, которая будет работать в интересах стратегической безопасности государства.

Важным следующим этапом станет локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине. Это позволит развивать свои компетенции в сфере спутниковой связи и постепенно наращивать украинские производственные способности.

Фото: спутник OBRIA NANO в космосе (пресс-служба компании)

"Мы рады сотрудничеству с компанией HIMERA и возможности ускорить реализацию этой важной инициативы. Наша общая цель – укрепить независимый коммуникационный потенциал Украины и способствовать ее долгосрочной безопасности и экономическому развитию", – отметил генеральный директор GomSpace Карстен Драхманн.

HIMERA, как отмечено в прессрелизе, строит защищенную сеть для Сил обороны. GomSpace, основанная в 2007 году, является международным поставщиком решений в сфере малых спутников, ее клиенты представлены в более чем 60 странах мира.