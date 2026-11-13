Для Украины снова ограничен Starshield, 100% операций срываются, - Axios
В Украине из-за новых ограничений работы спутниковой системы Starshield, которую используют военные для управления беспилотниками и перехвата российских дронов, срываются все миссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление анонимного украинского чиновника для Axios.
Один из украинских чиновников сообщил, что ограничения вводились постепенно на протяжении трех дней.
В первый день они составляли 10%, во второй - уже 50%, а на третий день, по словам собеседника издания, из-за ограничений срывались 100% миссий.
Кроме того, временный поверенный Украины в США Денис Сиеник рассказал, что система Starshield отключается, когда беспилотники развивают скорость более 100 миль в час (около 161 км/ч).
По его словам, украинская сторона пока не получила объяснений ни от SpaceX, ни от Пентагона относительно причин новых ограничений.
Ограничения Starshield
Украинские военные вновь столкнулись с перебоями в работе Starshield - военной версии спутниковой системы Starlink компании SpaceX Илона Маска. Это уже второй подобный случай за последние несколько недель.
О серьезных нарушениях в работе системы 12 ноября сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские подразделения фиксируют значительные перебои со Starshield вдоль всей линии фронта, а также на временно оккупированных территориях.
Глава государства уточнил, что после докладов министра обороны и главнокомандующего ВСУ украинские военные проверили обстоятельства произошедшего.
Выяснилось, что речь идет не о случайных технических сбоях, а о системных ограничениях скорости работы оборудования.
Что говорят в SpaceX
В компании Илона Маска отрицают, что вводили какие-либо новые ограничения для Украины.
На запрос Axios в SpaceX ответили: "Это неправда. Никаких изменений не было".
При этом украинская сторона продолжает выяснять обстоятельства произошедшего с американскими партнерами.