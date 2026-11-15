Космічний корабель SpaceX вперше повернувся з орбіти на стартовий майданчик

Корабель Starship після 22-годинного польоту на орбіті вперше повернувся на стартову вежу SpaceX у Техасі, де його спіймали механічні "руки". Це важливий крок до створення повністю багаторазової ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ракета стартувала 13 листопада з космодрому Starbase у Техасі. Це був її 15-й випробувальний політ.
Верхній ступінь Starship облетів Землю 14 разів за 22,5 години, це найдовша місія в історії програми. На висоті близько 260 км корабель вивів на орбіту 26 супутників Starlink.
14 листопада Starship увімкнув двигун над Тихим океаном і почав спуск в атмосферу, витримавши колосальне нагрівання. Над Starbase корабель перевернувся вертикально і повільно опустився в механічні руки вежі, яку називають "Мехазілла".
"Це була відсутня ланка, святий Грааль космічних польотів", - прокоментував ведучий трансляції SpaceX Ден Хуот.
Водночас перший ступінь, ракета-носій Super Heavy, повернутися на стартовий майданчик не зміг. Тож план уперше спіймати обидві частини ракети за одну місію провалився.
Ілон Маск хоче створити ракету, яка літатиме в космос і назад так само регулярно, як комерційні літаки, з мінімальним ремонтом між польотами. Нині в ракети Falcon 9 багаторазовий лише перший ступінь, а другий після кожного запуску падає в океан.
Проте теплозахист Starship з чорних шестикутних плиток поки не повністю багаторазовий, і SpaceX розробляє нові варіанти.
Від систем SpaceX залежить і українська армія. Цими днями в Україні фіксують обмеження Starshield, військової версії Starlink, уздовж лінії фронту та на окупованих територіях. Через це, за даними Міноборони, зриваються військові місії.
Україна тим часом робить кроки до власної мережі супутникового зв'язку. 1 жовтня українська компанія HIMERA разом з данською GomSpace вивела на орбіту тестовий супутник OBRIA NANO, перший для майбутньої незалежної української мережі. Водночас космічна галузь країни понад сім років живе без затвердженої державної програми. Чи зможе Україна знову створювати власні ракети-носії, РБК-Україна розбирало в окремому матеріалі.