Скорость Starlink ограничена вдоль фронта. Украина обратилась к Пентагону и SpaceX
Министерство обороны Украины обратилось к SpaceX и Министерству войны США за разъяснениями по ограничению скорости Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Минобороны.
На сегодня специалисты Министерства обороны Украины и ВСУ фиксируют ограничение в 161 км/ч над всей временно оккупированной РФ украинской территорией.
При этом ограничения на территории, подконтрольной Украине, не зафиксированы.
Министерство обороны проводит коммуникации с представителями SpaceX для получения пояснений и исправления ситуации. Кроме того, Минобороны обратилось в Пентагон за дополнительными разъяснениями.
Применять перехватчики невозможно
Президент Владимир Зеленский подтвердил ограничение скорости Starlink для украинских защитников на уровне 161 км/ч.
По словам главы государства, это делает невозможным, в частности, применение перехватчиков против реактивных "Шахедов".
"Точных пояснений до сих пор нет. Поручил МИД Украины и министру обороны Украины активнее контактировать с Госдепом, Пентагоном и компанией SpaceX для получения разъяснений и исправления ситуации", - отметил Зеленский.
Использование Starlink в ВСУ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на телемарафоне рассказал, что Starlink используется в Украине с первых дней полномасштабной войны.
"Он необходим для работы наземных систем, обеспечения связи, в частности спутниковой. Мы используем различные механизмы связи: от обычных радиостанций и проводной связи до спутниковой. Это очень удобно, эффективно и напрямую влияет на ход боевых действий", - подчеркнул он.
Игнат отметил, что Starlink применяют вертолеты, сбивающие вражеские "Шахеды", а также реактивные дроны-перехватчики, которые сейчас внедряются как инновационное средство борьбы с вражескими воздушными целями.
С помощью Starlink также осуществляется перехват вражеских реактивных дронов.
Спикер ВС заявил, что враг атакует именно с оккупированных территорий большим количеством дронов. Речь идет не только о "Шахедах" и "Герберах" разных типов, но и беспилотниках тактического уровня, в частности "Молний".
"Поэтому работа наших защитников должна улучшаться. Эффективность противовоздушной обороны будет только расти при стабильной работе Starlink, в частности самой системы Starshield", - резюмировал Игнат.
Напомним, ВСУ снова столкнулись с перебоями в работе Starshield - военной версии спутниковой системы Starlink компании SpaceX Илона Маска. За последние несколько недель это уже второй случай.
Отметим, в SpaceX отрицают, что вводили какие-то новые ограничения для Украины. На запрос Axios в компании SpaceX ответили: "Это неправда. Никаких изменений не было".