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Націоналісти висунули єдиного кандидата в президенти

Новини » Вибори 2019    22.01.2019 - 12:46
Націоналісти висунули єдиного кандидата в президенти
Фото: Руслан Кошулинський (РБК-Україна)

Єдиним кандидатом від п'яти правих сил став Руслан Кошулинський

Кандидатом на вибори президента 31 березня 2019 роки від правих сил став один з лідерів "Свободи" Руслан Кошулинський. Про це на з'їзді Всеукраїнського об'єднання "Свобода" в Києві заявив лідер партії Олег Тягнибок, передає кореспондент РБК-Україна.

Тягнибок підкреслив, що Кошулинський - єдиний кандидат, якого спільно висувають п'ять націоналістичних сил. Серед них Конгрес українських націоналістів, "Правий сектор", рух "С14", Всеукраїнське об'єднання "Свобода" та Організація українських націоналістів.

Націоналісти висунули єдиного кандидата в президенти

 

Нагадаємо, раніше Кошулинський в інтерв'ю РБК-Україна зазначив, що сумнівається в перенесенні виборів. Підкреслимо, що його інтерв'ю вийшло, коли в ряді прикордонних областей діяв воєнний стан після захоплення українських моряків у Керченській протоці.

"Ніхто не дасть їх (вибори, - ред.) зняти з порядку денного. Які сили зможуть зробити це?... Хотіти (перенести вибори, - ред.) і зуміти - це різні речі. Скільки дзвінків президент отримав відразу, його західні партнери відразу попередили - це не вписується в демократичність України", - зазначив Кошулинський.

Відзначимо, до об'єднання вищевказаних сил не приєдналися націоналісти з партії "Національний корпус". У листопаді РБК-Україна підготувало матеріал про те, чому націоналісти не домовилися про єдиного кандидата в президенти.

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