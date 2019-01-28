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ЦВК зареєструвала ще двох  кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 16:55
ЦВК зареєструвала ще двох  кандидатів у президенти
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рішення щодо їх реєстрації прийнято одноголосно

Кандидатами у президенти на виборах-2019 зареєстровано Руслана Кошулинського та главу Центру оборонної реформи Олександра Данилюка. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Центральної виборчої комісії 28 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за словами представників комісії, Кошулинський подав документи до ЦВК 23 січня.

"До ЦВК 23 січня надійшли документи для реєстрації кандидатом на пост президента України Кошулинського Руслана. Розглянувши зазначені документи, ЦВК встановила їх відповідність вимогам закону України", - доповіла член комісії Катерина Махницька.

Також член комісії Ірина Єфремова повідомила, що Олександр Данилюк подав документи до ЦВК.

"До ЦВК 24 січня Данилюк Олександр особисто подав заяву про самовисунення кандидатом на пост президента України на чергових виборах. Розглянувши документи, ЦВК встановила їх відповідність вимогам закону України", - повідомила Єфремова.

Так, за словами голови комісії Тетяни Сліпачук, рішення щодо реєстрації кандидатів було прийнято одноголосно.

"Проект постанови прийнято одноголосно", - заявила Сліпачук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 20 кандидатів у президенти на виборах-2019. Так, двадцятим став Ілля Ківа.

Як писало РБК-Україна, прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко заявляв, що на 25 січня документи для реєстрації кандидатами в президенти подали вже 38 осіб.

Додамо, в п'ятницю ЦВК зареєструвала ще шість кандидатів у президенти - Олега Ляшка, Аркадія Корнацького, Олександра Вілкула, Дмитра Добродомова, Олександра Мороза та Юлію Тимошенко.

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