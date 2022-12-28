Средства найдутся. Что говорят в Минфине о финансировании деоккупированных территорий

У правительства нет проблемы в том, чтобы восстанавливать территории, которые Украина планирует вернуть. Это вопрос денег и времени.

"Нам сложно выживать в условиях, когда 50% бюджета идет на военную кампанию, дефицит также превышает 20% ВВП. Это непростая история. Но, добавив в нее в будущем деоккупированные территории, это мало что изменит", - пояснил министр.

По его словам, в условиях, в которых сейчас живет страна, правительство ищет решения, несмотря ни на что, ведет переговоры с партнерами и договаривается о кредитах и финансовой помощи.

"Сейчас мы не удивляемся, почему у нас за год собрано 31 млрд долларов и, в частности, 5 млрд долларов в декабре, это уже нормальная история. Никто уже не задается вопросом, где берутся средства. То же касается восстановления деоккупированных территорий. Средства найдутся - вопрос времени, людей и ресурсов, которые у тебя должны быть", – добавил Марченко.