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Кошти знайдуться. Що кажуть у Мінфіні про фінансування деокупованих територій

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Україна, Середа 28 грудня 2022 11:24
Кошти знайдуться. Що кажуть у Мінфіні про фінансування деокупованих територій Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Наталія Гурковська

В уряду немає проблеми в тому, щоб відновлювати території, які Україна планує повернути. Це питання грошей та часу.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Нам складно виживати в умовах, коли 50% бюджету йде на військову кампанію, дефіцит також перевищує 20% ВВП. Це непроста історія. Але, додавши до неї в майбутньому деокуповані території, це мало що змінить", - пояснив міністр.

За його словами, в умовах, в яких зараз живе країна, уряд шукає рішення, незважаючи ні на що, веде перемовини з партнерами та домовляється про кредити та фінансову допомогу.

"Зараз ми не дивуємося, чому у нас за рік зібрано 31 млрд доларів і, зокрема, 5 млрд доларів в грудні, це вже нормальна історія. Ніхто вже не задається питанням, де беруться кошти. Те саме стосується відновлення деокупованих територій. Кошти знайдуться - питання часу, людей і ресурсів, які в тебе мають бути", - додав Марченко.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує спочатку повернути всі свої території, включно з Кримом та Донбасом, силою або шляхом переговорів, а потім працювати над відбудовою життя там.

Нагадаємо, днями американський генерал Бен Ходждес дав прогноз щодо повернення Криму під контроль України.

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