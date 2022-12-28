Кошти знайдуться. Що кажуть у Мінфіні про фінансування деокупованих територій
В уряду немає проблеми в тому, щоб відновлювати території, які Україна планує повернути. Це питання грошей та часу.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
"Нам складно виживати в умовах, коли 50% бюджету йде на військову кампанію, дефіцит також перевищує 20% ВВП. Це непроста історія. Але, додавши до неї в майбутньому деокуповані території, це мало що змінить", - пояснив міністр.
За його словами, в умовах, в яких зараз живе країна, уряд шукає рішення, незважаючи ні на що, веде перемовини з партнерами та домовляється про кредити та фінансову допомогу.
"Зараз ми не дивуємося, чому у нас за рік зібрано 31 млрд доларів і, зокрема, 5 млрд доларів в грудні, це вже нормальна історія. Ніхто вже не задається питанням, де беруться кошти. Те саме стосується відновлення деокупованих територій. Кошти знайдуться - питання часу, людей і ресурсів, які в тебе мають бути", - додав Марченко.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує спочатку повернути всі свої території, включно з Кримом та Донбасом, силою або шляхом переговорів, а потім працювати над відбудовою життя там.
Нагадаємо, днями американський генерал Бен Ходждес дав прогноз щодо повернення Криму під контроль України.
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