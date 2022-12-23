Кулеба: сначала надо оружием и переговорами убрать линию фронта, а затем отстраивать жизнь

Украина планирует сначала вернуть все свои территории, включая Крым и Донбасс, силой или путем переговоров, а затем работать над восстановлением жизни там.

"Украинская земля, до последнего клочка в международно признанных границах, будет возвращена под украинский контроль и суверенитет. Квадратные метры не могут быть и не будут предметом дипломатических уступок. После победы начнется долгая политическая и социальная интеграция оккупированных территорий", - пояснил министр.

Кулеба отметил, что украинцев много лет "обманывали" разговорами о том, что сначала нужно завоевать сердца людей за линией фронта, а "дальше они и сами захотят вернуться".

"Нас обманывали. Сначала надо силой оружия и переговоров убрать линию фронта, а затем отстраивать жизнь. И здесь есть для нас работа", - подчеркнул он.