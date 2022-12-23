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Кулеба: сначала надо оружием и переговорами убрать линию фронта, а затем отстраивать жизнь

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 22:09
Кулеба: сначала надо оружием и переговорами убрать линию фронта, а затем отстраивать жизнь Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Украина планирует сначала вернуть все свои территории, включая Крым и Донбасс, силой или путем переговоров, а затем работать над восстановлением жизни там.

Об этом на Конференции послов Украины заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Украинская земля, до последнего клочка в международно признанных границах, будет возвращена под украинский контроль и суверенитет. Квадратные метры не могут быть и не будут предметом дипломатических уступок. После победы начнется долгая политическая и социальная интеграция оккупированных территорий", - пояснил министр.

Кулеба отметил, что украинцев много лет "обманывали" разговорами о том, что сначала нужно завоевать сердца людей за линией фронта, а "дальше они и сами захотят вернуться".

"Нас обманывали. Сначала надо силой оружия и переговоров убрать линию фронта, а затем отстраивать жизнь. И здесь есть для нас работа", - подчеркнул он.

Напомним, на днях американский генерал Бен Ходждес дал прогноз по возвращению Крыма под контроль Украины.

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