Кошта позвонил Зеленскому после разговора с лидерами ЕС и пообещал давить на РФ

Президент Европейского совета Антониу Кошта после онлайн-заседания лидеров стран ЕС, посвященного результатам переговоров в Вашингтоне 18 августа, позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кошты в соцсети Х и Зеленского в Telegram.
"Сразу после нашей дискуссии с членами Европейского совета я провел телефонный разговор с президентом Зеленским. Я подчеркнул единство ЕС и непоколебимую поддержку Украины, а также нашу приверженность делу сохранения давления на Россию", - написал Кошта.
Он также назвал приоритеты Евросоюза - "остановить убийства, продвинуться в вопросе обмена пленными и обеспечить возвращение тысяч детей, похищенных Россией".
Председатель Евросовета подчеркнул, что ЕС будет работать вместе с США "над конкретными и жизненно необходимыми гарантиями безопасности".
"Совместно с президентом Зеленским и США мы будем готовить следующие шаги для достижения справедливого и прочного мира. Мы должны и в дальнейшем поддерживать украинский народ и продвигать процесс расширения. Будущее Украины также заключается в благополучии и стабильности, которые обеспечивает членство в ЕС", - подчеркнул Кошта.
Зеленский также рассказал о разговоре с президентом Евросовета.
"Обсудили с Антониу результаты заседания Евросовета и дальнейшие совместные действия. Ценим единство и неизменную поддержку со стороны Евросоюза. Договорились, что будем и в дальнейшем тесно работать вместе", - написал он.
По словам президента, они с председателем Евросовета также говорили о дальнейших шагах и подготовке 19-го пакета санкций ЕС против России.
Отдельно обсудили важность единства всех 27 стран Евросоюза для движения Украины к членству в Евросоюзе и открытия переговорных кластеров.
Напомним, вчера, 18 августа, в Белом доме состоялись переговоры с участием президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.
Во время встречи обсуждали гарантии безопасности для Украины. Союзники подтвердили готовность предоставить их Киеву.
Добавим, сегодня "коалиция решительных" собралась, чтобы подвести итоги вчерашних переговоров в Белом доме. Ее возглавил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.